Jennifer Aniston nije mislila provesti život s Bradom puno prije nego što se Angelina Jolie uopće pojavila! Evo zašto!

Autor: Iva Hanzen

Kada se Brad Pitt razveo od Jennifer Aniston te je prohodao, a potom se i vjenčao s Angelinom Jolie, svi su mislili da je Angelina grozna žena koja je uništila jedan od najskladnijih brakova u povijesti Hollywooda. Ipak, manje je poznato ne samo to da su Jennifer i Brad imali trzavica u braku i prije Angeline, već i to da je Jennifer čak jednom prilikom izjavila kako sumnja da je Brad ‘onaj pravi’. Tako tabloid Mirror piše da se Jennifer još dvije godine nakon što se udala za Brada i dalje pitala je li glumac za nju.

Unatoč beskrajno romantičnom vjenčanju 2000. godine, na vrhu litice iznad Malibuua, koje je k tome bilo izrazito intimno pa su Brad i Jen angažirali brojne čuvare kako bi osigurali da ceremoniji zaista prisustvuje samo rodbina i najuži prijatelji i apsolutno niti jedan paparazzo, Jen se svejedno pitala je li Brad uistinu ljubav njezina života. To što su potrošili više od milijun dolara na vjenčanje i 50 tisuća bijelih ruža koje su krasile lokaciju na kojoj su se vjenčali, Jen očito nije bilo dovoljno da bude sigurna u svoju odluku.

Tako je u intervjuuu koji je dala za ‘W’ magazin dvije godine nakon vjenčanja rekla kako ona i Brad imaju nešto posebno i kako je on bitna osoba u njezinom životu, no kada ju je novinar pitao je li Brad ljubav njezina života, otvoreno je odgovorila: ‘Mislim da se uvijek nekako to pitam. Ne znam, nisam sigurna. Ja nikada nisam bila osoba koja govori kako je netko ljubav njegovog/njezinog života’.

Jen je očito imala opravdane sumnje jer je Brad tri godine nakon ovih riječi završio s Angelinom u vezi, a devet godina kasnije i u braku, koji je doduše trajao samo dvije godine. No, da je Jen velika osoba govori činjenica da je tijekom Bradovog odnosa s Angelinom pa i nakon istog ostala u dobrim odnosima s njim, a da je njihova ljubav potrajala, ovih bi dana, točnije 29. srpnja, proslavili 20. godišnjicu braka. U svakom slučaju i dalje nisu ravnodušni jedno prema drugome što se dobro vidi iz načina na koji se gledaju kada se sretnu na nekom događanju.

Neki tablodi su otišli toliko daleko da su tvrdili kako su Brad i Jen proslavili svoju nesuđenu godišnjicu zajedno, no to ćemo pripisati nadanjima onih koji su i dalje uvjereni da će Brad i Jen kad – tad opet biti zajedno.