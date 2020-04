Jelena Veljača počastila fanove golišavom fotografijom iz kade! ‘Ali si bomba’, poručili joj jedni, drugi ostavili ružne komentare

View this post on Instagram

fotkao me @johnpavlish ravno iz kade nekidan. hvala @priredba što ću imat ovu uspomenu na izolaciju karantenu covid19 potres izbjeglištvo i majčinstvo u svemu tome a o svojim unutarnjim borbama i namještanjima tih tektonskih ploča da ni ne počinjem. super si me ulovio, john, i hvala t-comu kaj je dovoljno mutno da se ne vidi da za tjedan dana punim 39