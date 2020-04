Jelena Veljača otkrila da jedva čeka drugo dijete te podijelila još neke detalje u ovoj emotivnoj ispovijesti!

View this post on Instagram

kad se tek rodila patronažna nas je doslovno davila s ovim palcem u dlanu. to je bio znak više se ne sjećam čega sve ne: hipertonusa, zaostalih refleksa, neoptimalnog razvoja i slično. lena je osim tog palca u dlanu bila ono 10/10 apgar dijete bez ikakve dijagnoze izvijanja grčeva hipo i hiper prefiksa al mi smo bili oboje #firsttimeparents i masakrirali smo joj rukicu od vježbica izvlačenja palca. lena je urlala, vraćala ga nazad -onda bih ja odustajala a dražen nastavljao- long story short: imala je pincentni hvat nevjerojatno rano, držala je pravilno olovku kao da se rodila za grafološke znanosti, pametna je za poludit, zna napravit zvijezdu (što ja npr nikad nisam svladala) al palac i dalje ovak drži. jedva čekam drugo dijete da ponovo idem na sve vježbe svijeta, not 😉 osim ove tople ljudske priče koju sam vam prepričala samo zato da imate neki sadržaj osim izolacije i korone, ovo je naš kvart, ogradjen, bolan, srušen, izoliran, čekale smo red za omiljeni nam dućan a po nama su padali crijepovi, dizalice su skidale dimnjake i cigle a alpinisti su sjedili po sredini ceste i davali #highfive Leni. ona njima #highfour dakako 😉 #thisisus #justus lenina maska by @durance_hr #afterearthquakeglamour #quarantinelife