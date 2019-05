Jelena Veljača ne može bez Srbije! Emotivnim pismom objasnila zašto joj toliko fali Beograd!

Autor: Iva Hanzen

Jelena Veljača definitivno se vratila u Zagreb sa svojom kćerkicom Lenom. I premda se s Beogradom oprostila već dvaput, jednim klasičnim oproštajem, a onda i rođendanskom proslavom, taj joj se grad toliko uvukao pod kožu da se morala oprostiti s njim i emotivnom posvetom koju je napisala u obliku podužeg statusa na Instagramu, a objavila je i svoju zamišljenu fotografiju na kojoj gotovo da plače na stubištu zgrade u kojoj je živjela s Lenom tijekom poslovnih obaveza u Beogradu, a taman nakon razvoda s glumcem Draženom Čučekom. Riječi koje je napisala pored te fotografije toliko su snažne da ih jednostavno moramo prenijeti:

“Ovo je bio moj prozor sa stubišta s pogledom u dvorište zgrade u kojoj smo Lena i ja počele same živjeti. Svaka #singlemom (#samohranamama) zna taj heartbreaking (srcedrapajući) trenutak koji s vremenom postane i #bittersweet (#gorkosladak) pa i #empowering (#osnažujući), a onda naprosto odjednom jedno jutro obožavaš tu snagu koja se rađa kad se probudiš ujutro sama sa svojim djetetom i kažeš, kao ja na ovoj fotki #dobrojutrosvijete, dobro jutro Beograde, život je toliko fenomenalan, a ja sve ovo mogu sama ja sam 👸🏼 #beograd nikada neću prestati voljeti baš zbog toga što mi je dao to iskustvo i što mi je otkrio da imam tu snagu. A i zbog mnogo toga drugog. ALI, #ittakesavillage pa zato: hvala @ivana_perisic80 sto si bila #komsinica iz snova, i što si mi čuvala dete u dvorištu dok sam teglila vrećice i pelene i kolica iz dućana na četvrti sprat pa se vraćala po nju da i nju odnesem… Zauvek ćeš da budeš moj anđeo, moja sreća, balkon do balkona. ljubim lenine #drugarice Jucu i Teu i sretan vam Vaskrs #drugovi#vaistinuvaskrse. Hvala @dzeremaaja_simm što si bila nasa čuvarica, da, i moja, a ne samo Lenina. Ti si njezina Eleza #forever, a moj dobri duh koji mi je dopustio da mrtva pijana spavam na kauču onu jednu večer kad sam ludovala Beogradom opraštajući se😂🙏🙈🕊 Hvala ti na svakom pranju kose i na svakoj smokvici, dušo. (Hvala @shapeshifter_1 & ostaloj ekipi iz kultne smokvice što su mi odgajali dijete u kafani, kako i priliči glumačkom djetetu 😂😉) Hvala ti što si ju skupljala u vrtiću i što si pratila moj ludi ritam i vjerovala u moje odluke. @iwa_dance_lady hvala ti sto si Lenu naučila plesati. @mirtagra sestro, Zagrepčanko sa srpskom djecom 😂 hvala ti što si našla ovaj prozor za mene i što si uvijek bila preko puta i s kavom. @pavlejakicic, hvala na toplomjeru u ponoć i ukradenim osiguračima @jovanoviceva_ zahvali tati što me jednom nosio do tog istog četvrtog sprata zajedno s teškim stvarima i teškim slomom živaca @janaskrgulja, hvala što si bila moja cimerica u najtežim i najljepšim trenucima Beograda i last but most important (i zadnje, ali ne i manje važno) @ivagrahor, učini sve da se što prije vratimo 🙏🕊🌎😂😉❤️ #mojbeograd #goodnightworld’, napisala je Jelena.