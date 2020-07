Jelena Veljača: ‘Kao da smo amazonke koje su si odrezale sisu’ ‘Hvala ti što predvodiš krdo’, poručile joj obožavateljice!

View this post on Instagram

kako ću van na izlazak s nekim tko mi se sviđa kad imam menstruaciju? hoće li mu to smetati? jel bolje da otkažem? smijem li mu reći na večeri, znači li to presumpciju seksa? a ako ne kažem, što ako mi dotakne gaćice i osjeti sramotni užas končića tampon? nešto kasnije, kad vas tetka njegove strine iz Švicarske pita OĆETE LI VI RADITI NEKU DICU, u grlu vam je knedla a u prostoru sakralne čakre, one između navalne i pubične kosti, vatra – jer tetka ne zna da već pokušavate, ali da ne ide, da si dajete injekcije koje sprječavaju vaše tijelo da odbaci plod, da pijete hormone koje vas pretvaraju u napuhnutu žablju verziju sebe koju mrzite, da su problemi s plodnošću vaš seks pretvorili u raspored i paniku, a vaš odnos u utrku s vremenom i ciklusima. tetka također ne zna da ste morali proći bolnu operaciju jer vas je maternica na momente toliko boljela da niste mogli hodati, misliti ni kuhati kavu prije njegovog posla: nisu nas naučili u školi što je entrometrioza, ali jesu kako vaditi sedamstoti korijen iz fotosinteze hrvatske uvijek iznova napisane povijesti. nisu, jer, koga briga, to je “samo žensko tijelo”, nek se one time bave. mama vam nikada nije rekla ništa o svom spontanom pobačaju: pa što, desi se, tijelo odbaci, a ti ideš dalje. mama mi nikada ništa nije rekla ni o menopauzi: koliko boli, koliko vrtoglavica, koliko dubokih propitivanja što će moje ženstvo biti kad moje tijelo prestane imati reprodukktivnu funkciju. ali nisam ni ja njoj rekla da me jedan ginekolog još dok sam bila maloljetna opuštao tapkajući me po guzi, ni da zapravo nisam htjela piti antibaby pilule ali nisam htjela ni ostati trudna pa sam od jednog užasa izabrala možda i gori, jer, zašto da o tome pričamo, pa žensko pleme već tisućljećima sve navedeno, uključujući i bolne porode, okrutne porode bez pomoći, hitne carske rezove i izljeve krvi za vrijeme prvih menstruacija nakon poroda prolazi kao da smo doista amazonke, koje su si odrezale po koju sisu da bi luk i strijela bolje prijanjali. ali, nismo. i ne moramo biti. naša tijela, naime, nisu naša slabost, već naša snaga. i hvala Libressu što nam daje priliku da podijelimo svoje priče na libresse.hr pod hashtaggom #pričeiznutra