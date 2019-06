Jelena Veljača izgledala senzacionalno u haljini koju joj je specijalno iz Beograda donio njezin najdraži Srbin!

Autor: Iva Hanzen

Iako se Jelena Veljača u zadnje vrijeme potpuno fokusirala na borbu za ženska prava, majčinstvo i posao, toliko voli izlaske da će teško propustiti one najglamuroznije. Tako je posjetila party prestižnog modnog portala Journal.hr na kojemu su bile samo najslavnije ličnosti iz područja mode, glume, glazbe i sličnog. Od ljepotica koje su ga posjetile, posebno su se isticale Severina, jer ona jednostavno plijeni poglede gdje god dođe, supruga nogometaša Mihaela Mikića i bivša manekenka Ljupka Gojić Mikić jer oduvijek oduševi svojom prirodnom ljepotom i nadnaravnim smislom za eleganaciju te, naravno, sama organizatorica partyja i osnivačica Journal.hr-a Iva Radić. No, premda su ove, pa i sve ostale prisutne dame, izgledale lijepo u svojim večernjim ljetnim izdanjima, Veljača ih je stvarno sve pomela. Name, izgledala je senzacionalno u haljini brenda Ines Atelier, iza kojeg stoji srpska dizajnerica Ines Janković.

Ovu je spektakularnu haljinu, Veljači specijalno za nju iz Beograda donio muškarac od kojeg se ne odvaja u zadnje vrijeme – producent i glumac Ljubomir Dorontić.

