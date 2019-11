Jelena Veljača i Jelena Rozga u istom upečatljivom izdanju! Koja je ljepša?

Autor: Iva Hanzen

Jelena Veljača na svom Instagram profilu ne prestaje objavljivati fotografije zlatnog outfita u kojem se pojavila u jednom nedavnom večernjem izlasku u Beogradu, a to čini s pravom jer je stvarno izgledala senzacionalno. No, sada smo primijetili da se i Jelena Rozga pojavila u gotovo identičnom izdanju i to na humanitarnoj večeri Vatreno srce pa više ne znamo koja nam je zgodnija u ovom upečatljivom outfitu. Što vi mislite?