Jelena Rozga nije slavila rođendan u Hrvatskoj, već u Srbiji! Evo kako i zašto!

Autor: Iva Hanzen

Jelena Rozga je povodom svog 42. rođendana dobila brojne čestitke koje je sve javno podijelila putem Instagram Storyja, od kojih se posebno ističu one njezina novog dečka fitness trenera Ante Burazina, njezine PR agencije Priredbe, blogerice Sonje Kovač, Nine Badrić, bivše manekenke i supruge nogometaša Mihaela Mikića, Ljupke Gojić Mikić, bivše šogorice Jelene Veljače, Anite Dujić i ostalih slavnih dama te gospode. No, zanimljivo je da pjevačica rođendan nije slavila u Hrvatskoj i to u društvu spomenutih ili najbližih prijatelja, već u Srbiji i to konkretno u Beogradu.

Naime, Jelena je održala koncert te je snimku s istog objavila također na svom Instagram profilu, a pored videa je napisala: ‘Nema ništa ljepše nego proslavit rođendan sa 80 tisuća ljudi 🤗🤗😘😘 Hvala @musicweekfestival i hvala Beograd na ovoj emotivnoj večeri ❤️❤️’.

Nitko joj nije uzeo za zlo što je odabrala baš Beograd kao grad u kojem će proslaviti rođendan, a svi su se jednoglasno složili da je na koncertu energija bila divna te su joj od srca čestitali.

Što se tiče čestitki, evo kakve je sve čestitke dobila. Najljepša je naravno ona koju je objavio njezin novi dečko, koji se na društvenim mrežama skriva pod nadimkom ‘Fit medo’, a koji je objavio Story na kojem se on i Jelena nalaze na modnoj reviji, preko kojeg je napisao: ‘Kraljice sretan ti rođendan’.