Jelena Rozga najavila veliku vijest: Fanovi presretni i jedva čekaju

Autor: Iva Hanzen

“Toliko sam sretna što će na jesen izaći moj #acousticalbum na kojem već mjesecima radimo 💪🏼❤️”, napisala je Jelena Rozga pored videosnimke na Instagramu na kojoj je uživo zapjevala. Njezin PR menadžer i najbolji prijatelj Mate Rončević odmah je komentirao: “Ajme, što ćemo obući za promociju”, a jednako su bili oduševljeni i ostali Rozgini fanovi. Pisali su joj komenatre poput: “Ko će dočekat jesen?? Ženooo koja emocija 😍”, “Presretni smo što imamo Prvi glas Balkana, jedva čekamo album… ❤️❤️❤️”, “Album za sva vremena 😍”, “I mi smo presretni, i jedva čekamo da razvališ s tim albumom ❤️.. i naravno da osvojiš sve arene 😊🔥”, “Sigurno ću ga kupiti”, “JOOOJ PREDIVNOOOO JEEEE, JEDVAAA ČEKAAAM”i “Bićeeeee suza i emocija puno😍❤️❤️❤️❤️”.

Nakon te snimke dodala je još jednu s Tončijem Huljićem koji je krivo odsvirao dio pjesme, no to mu nitko nije uzeo za zlo – štoviše, bio je to odličan povod da se pjevačica i njezin vjerni dugogodišnji suradnik dobro nasmiju. Ispod nje su fanovi također komentirali kako ne znaju hoće li izdržati do jeseni te kako su joj zahvalni na anđeoskom glasu.