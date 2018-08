JELENA ROZGA NA APARATIMA: Stjepan Hauser potvrdio da je u novoj vezi OVOM fotografijom na Instagramu

Autor: Iva Hanzen

Od koncerta Stjepana Hausera u Puli nagađamo je li glazbenik u novoj vezi i to s ljepoticom prema kojoj Jelena Rozga izgleda tek kao još jedna obična cura iz grada. Čini se da sada konačno imamo dokaz. Naime, Stjepan je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj drži Lolu Astanovu u struku, dok su istovremeno jako blisko jedno pored drugog. Uz fotografiju je napisao: ‘Romantic evening at the Colosseum’, odnosno ‘Romantična večer na Koloseumu.

Romantic evening at the Colosseum 💞 A post shared by HAUSER (@hausercello) on Aug 28, 2018 at 6:53am PDT

Ispod fotografije svi su već počeli komentirati kako se radi o prekrasnom paru i kako im žele puno sreće, a činjenica da je Stjepan ovaj komentar napisao na engleskom govori kako cijelom svijetu želi obznaniti svoju ljubav. Razumijemo ga jer Lola je uf….Teško je riječima opisati. Stvarno izgleda kao žena iz snova.