Jelena Karleuša u novom skandalu zbog krađe grudnjaka! Neven Ciganović ju razotkrio!

Autor: Iva Hanzen

Jelena Karleuša je možda bila turbozgodna na svom nastupu u Švicarskoj u kombinaciji rozog grudnjaka i gaćica, no svima je promaknuo jedan detalj, a to je podrijetlo provokativnog grudnjaka u kojem se pjevačica pojavila na pozornici. Naime, Jelena se javila američkom proizvođaču seksi odjeće imena Creepyyeha te se zanimala za njihov srebrni prozirni grudnjak koji možete vidjeti na kolažu niže. Kako Creeepyyeha rade ovakve komade po mjeri, pitali su pjevačicu da im da mjere. Ona je na to odgovorila da će svakako kupiti grudnjak, ali nije dala mjere, nego se umjesto da kupi grudnjak obratila srpskim dizajnerima da joj naprave identičan takav, samo u rozoj boji. Ovo nije promaknulo spomenutom brendu koji je na Instagramu naišao na Jelenu u kopiji njihovog grudnjaka. Potom je objavio prepisku s Jelenom te je preko iste velikim slovima napisao: ‘Nikad nije kupila grudnjak usput budi rečeno’. Time je Creepyyeha pokazao kakav stav ima prema Jeleninom kopiranju, no izgleda da ju neće tužiti za krađu.

Sve ovo nije pak promaknulo Nevenu Ciganoviću koji je na svom Faceboom profilu objavio ovaj kolaž na kojem se lijepo vidi prepiska između spomenutog brenda i Jelene, kao i Jelena u pokradenom rozom grudnjaku.

‘Hit!!! Ne kužim gdje je zapelo? Jel”Divi”bilo preskupo naručiti dizajnerski original, ili su”Divine”mjere top secret?’, napisao je Neven uz kolaž te nam je otkrio kako smatra da se Jelena pokušala ogrebati za besplatan grudnjak, odnosno smatrala je da će joj ovaj brend pokloniti isti s obzirom na njezin zvjezdani status. To se naravno nije dogodilo jer je Jelena poznata samo na području Balkana, a ne i po čitavoj Americi. Uostalom, bilo je logično da će ju pitati za mjere ako rade odjevne komade po mjeri. Izgleda da nikad nećemo saznati srami li se Karleuša svojih mjera, je li joj grudnjak spomenutog brenda ipak bio preskup, ili je namjerno pokrala nečiji dizajn, ali jedno je sigurno – do plagijata je sigurno došlo.