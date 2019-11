Jelena Karleuša srušila internet golim grudima! Boli koliko je zgodna! ‘Koje savršenstvo’

Autor: Iva Hanzen

Nije neka novost da Jelena Karleuša voli objavljivati seksi fotografije na svom Instagram profilu, no zadnjih dana je praktički srušila internet svojim golim grudima jer je za redom objavila nekoliko turboseksi fotografija i to s ogromnim dekolteom. Odjevne kombinacije su joj doduše koma, osim one u crvenom kožnom izdanju, kojom bi zavela baš svakog muškarca, no fanovi su joj svejedno poručili samo lijepe riječi. ‘Ona se rodila savršena’, ‘Boginja’, ‘Nerealno lijepa’ i ‘Koje savršenstvo’, samo su neki od komentara koje je Karleuša dobila ispod ovih fotografija.