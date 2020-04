Jelena Karleuša objavila fotografiju staru čak 25 godina i otkrila nešto što nismo znali do sad! Fanovi u suzama!

View this post on Instagram

ON THIS DAY, 25 YEARS AGO… MY FIRST ALBUM COVER🙈 Na današnji dan, pre 25 godina, izašao je moj prvi album “Ogledalce”. Izdavač je bio “Diskos”, oni su bili jedini koji su želeli da rizikuju sa anonimnom klinkom od 16 godina. Ko bi rekao da ja na ovoj slici imam samo 16 godina… 🙈 Na današnji dan zvanično je stvorena “Jelena Karleuša”. U mene je verovala samo moja majka. Nisam imala šta da obučem, pozajmljivala sam garderobu, nisam znala da se našminkam, moja majka je pozajmila pare za album (25.000 maraka) u momentu kada je njena plata bila 2 marke. Ubedila sam je da ne mora da brine i da ću USPETI i da ću sve pare vratiti. I jesam. Nisam je izneverila. Photo:Bata Patrnogić