Jedni je optužili da je iskompleksirana, drugi tvrde da je divna: Nina Badrić objavila fotografiju koja je podijelila naciju

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić se trenutačno nalazi u Rimu na odmoru sa sestrom, a osim što nas svakih par dana zadivi nekim prizorom iz Italije, oduševila nas je njezina fotografija bez šminke. Izgleda da se pjevačica toliko opustila da joj make up ne treba, a i voli se svojim fanovima pokazati bez šminke tu i tamo. Međutim, ovaj je put to izazvalo podijeljene reakcije.

Dok su jedni komentirali kako je Nina prekrasna i to s 46 godina, drugi su tvrdili da nije istina kako Nina na fotografiji nema šminke jer se vidi da ima maskaru i puder te su imali zajedljive komentare poput: ‘Blago joj se, nit podočnjaka, a čelo glađe nego u maloljetnice…. Vrh… Bore smijalice ne postoje… Ah…. nečural nečural… S 50 godina. Pa starimo, volimo se sređivat, budi šta jesi, koji preseransi….. Žena ima glas al bome i kompleksa i to poprilično…. Bez uvrede, a kamoli ljubomore’. No, Ninu ovo sigurno nije pogodilo jer su pored fotografije uglavnom bili komenatari u stilu: ‘Da ste lijepa žena znala sam od prvog trenutka kada sam vas ugledala na tv, ali sada ste me oborili s nogu. To je prava prirodna ljepota, ženstvena’ i ‘Svaki put se šokiram koliko si lijepa’.