‘Jedina realna u moru panike i gluposti’, poručili Bojani Gregorić nakon savjeta što učiniti u vezi koronavirusa

Zdravo!Kako lijepo zvuči taj starinski pozdrav.Pogotovo u današnjim okolnostima!Nadam se da ste mi zdravi,da ćemo iz Corona virus situacije brzo izaći,ali da smo shvatili kako nam 🌍 šalje poruku zajedničkog promišljanja života i okoline!Nadam se da smo shvatili koliko smo jednaki,zapravo isti u svojoj ranjivosti!Nadam se da smo shvatili kako je recikliranje vazno!”Nevidljivi” virus može nas pokositi bez obzira na boju kože,imovinska stanja ili udaljenosti u kilometrima;s toga pomognite starijim samim susjedima!Odnesite im osnovno,ostavite na kvaki!Nemojte sebično pustošiti i ostavljati police u dućanima prazne!Situacija je ozbiljana,no neće vam pomoći 30kg brašna i 200 gelova za dezinfekciju!!Da bi vi ostali zdravi, i vaši susjedi,sugrađani moraju imati sapun i toalet papir,kilu brašna i pakiranje tjestenine.Budite odgovorni spram sebe ali i svjesni drugih oko sebe!!!Čitajte što nam govori dr.sci.Ivan Đikić,slušajte upute dr.Alemke Markotić i ministra V.Beroša!Nakon posla zgrabite dobru knjigu,evo preporuke “Fima” A.Oza ili “Tri čovjeka u čamcu”J.K.Jerom.Igrajte Monopoly s klincima,gledajte neke sjajne serije,a čim kazališta otvore vrata, slaviti ćemo ljepotu života i zajedničkog stvaralaštva!Zdravi i veseli mi bili❣️ #actress #optimistalways #bojanagregoricvejzovic