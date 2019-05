Je li moguće da je Nina Badrić našla ljubav na ovom čarobnom otoku? Snimila video koji to možda dokazuje!

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić nas u zadnje vrijeme obasipa fotografijama s prekrasnog Necker otoka, komadića raja koji posjeduje poduzetnik sir Richard Branson, a koji ga iznajmljuje za 60.000 eura dnevno. Sada nas je pjevačica počastila jednim videom, a ako kažu da slika govori tisuću riječi i time je njezin učinak jači od izgovorene riječi, onda video vrijedi još više jer smo, kao i Nini obožavatelji, ostali paf nakon ovog kratkog ‘prijenosa uživo’. K tome je Nina lagano pjevušila svoju pjesmu dok je snimala ovaj video pa je dojam bio još ljepši.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Ne dam kornjači da spava 😂😜 Objavu dijeli Nina Badric (@badrich) Tra 25, 2019 u 6:12 PDT

Fanovi su pali u trans od viđenog te su pjevačicu zatrpali pozitivnim komentarima, kako na račun divne prirode, tako i na račun Nininog glasa, ali i zgodnih muškarca u pozadini. ‘Vrati kameru na tipa’, ‘Bože, budi precizan i baci me tamo ODMAH! 😍’, ‘Bože taj glas i ovaj pejzaž….. raj ženo, ti si anđeo😍😍😍’, ‘Raj na zemlji…😍😍’, ‘Čarobno mjesto uz tvoj čarobni glas 🙌, ‘Gledam tvoje slike i mislim se: kako ta žena ima neku pozitivnu energiju i neku dobrotu u sebi da mi je još duplo draže što ti je tako fino na odmoru. I volim tvoje pisme. Uživaj Nina ! 🌴’, ‘Za past u nesvijest od ljepote!’, ‘Baš je lijepo tamo’, ‘Čarobno’, ‘Nestvarno lijepo’, ‘Destinacija + frajer + tvoj glas=👌🔝❤️’, ‘Nina hvala na prelijepim prizorima. Uživaj ❤️’, pisali u oduševljeni fanovi, a jedna je fanovka dobro primijetila da si ovakvu ljepotu može priuštiti malen broj ljudi. ‘Čudno mi je da na tim lipim mistima je uvik pusto, sa malo ljudi. Da li je to radi cijene?’. Ako uzmemo u obzir da se Necker iznajmljuje za 60.000 eura dnevno, slobodno možemo reći da ova obožavateljica nije bila daleko od istine.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. 💜 Objavu dijeli Nina Badric (@badrich) Tra 20, 2019 u 1:24 PDT

Mnogi od fanova su osim plavog ljepotana isklesanog tijela u videu primijetili srpskog političara Čedomira Jovanovića, čiju je fotografiju Nina objavila nekoliko dana prije ovog videa, a na kojoj on i Nina sjede iznimno blisko jedno uz drugo. No, ne možemo sa 100%-tnom sigurnošću reći da je na fotografiji pa i na videu uistinu on, s obzirom na to da ga nije označila. Ipak, lijepo je vidjeti pjevačicu da se ovako dobro zabavlja, pronašla ljubav na ovom otoku ili ne. Doduše, na Instagramu je objavila i fotografiju plaže na kojoj se nalaze dvije ležaljke pored koje je napisala: ‘Mjesto za dvoje’ pa nam se stvarno čini da bi tu moglo biti istine.