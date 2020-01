‘Ja prije djece’ Ella Dvornik objavila staru fotografiju iz ekstramršave faze! RAZLIKA JE BRUTALNA!

Autor: Iva Hanzen

‘Ja prije djece. Dok sam živila u Londonu. Morat ću se sjetit kak mi je to uspjelo’, napisala je Ella Dvornik preko najnovijeg Instagram Storyja koji je objavila. Sudeći po tome da se radi o fotografiji iz teretane, rekli bismo da joj je ovo uspjelo silnim vježbanjem. No, u čemu god da je tajna, razlika između Elle danas i Ella na ovoj fotografiji je enormna, a neki bi rekli i to da je Ella premršava, ali o ukusima se ne raspravlja.

Doduše, gledajući u retrospektivi Ella je izgledala prilično vitko i prošle godine, čime nam se pohvalila ovom fotografijom na Instagramu, pored koje je napisala: ‘Fale mi uske hlace i strukirane stvari malo, moram priznat 😂😂 koliko vam je trebalo da se vratite u normalu nakon poroda? Meni je trebalo oko 9 mj, s tim da se nikad nisam vratila na staru tezinu 😁(fotka od prosle godine)’. No, na Storyju je ipak isklesanija.