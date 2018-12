Iznenadilo nas je da Marijana Batinić vikendom radi OVO! Mora da ovome duguje sjajan izgled!

View this post on Instagram

U svedskoj odjeci s njemackim kolicima na Britanskom trgu kupujem hrvatske proizvode za portugalski slozenac… Kako vam ovo zvuci? 😳😂🤣🧣🛒🍅 . #lunchtime #cookingtime #maliplac #britanac #portugalskislozenac #nisamjauteglirasla #marijanabatinic #vegetanatur #podravka #poreceptumajkeprirode @podravka_hrvatska