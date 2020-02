Izgled Josipe Lisac, Kolinde i prve dame Hrvatske ima jednu zajedničku crtu! Neven Ciganović otkriva koju!

Autor: Iva Hanzen

S obzirom da je izvedba himne Josipe Lisac na inauguraciji novog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića već danima goruća tema, na istu se morao našaliti i stilist Neven Ciganović koji apsolutno uvijek, u svojem prepoznatljivom duhovitom tonu bez dlake na jeziku, ima što za reći o događanjima, kako na Balkanu, tako i u svijetu. Neven je, naime, na Facebooku podijelio dvije fotografije koje možete vidjeti niže, a koje je popratio status: ‘Ne kužim pa kaj ak je fulala i zamjenila mjesta Savi i Dravi, pa ona ionako još uvijek ne zna gdje Dunav ljubi nebo!🤷🏻‍♂️’.

Stoga smo mu postavili nekoliko pitanja vezanih ne samo za Josipinu izvedbu naše himne, već i za modni izričaj prisutnih na inauguraciji. Sve u svemu, Neven nije oduševljen njihovim modnim izborima, iako smatra da su se obukli korektno, dolično prigodi i onako kako se od njih očekuje.

Doduše, ni mi nismo ostali bez daha od modnih kombinacija na ovom događaju jer su svi glavni likovi ove priče, od prve dame Hrvatske, preko novog predsjednika do Kolinde i uvijek ekstravagantne Josipe, imali jednu zajedničku crtu u svojim outfitima za potrebe inauguracije, a to je krajnja dosada. Kao da su se trudili odjenuti nešto već viđeno i bez trunke inovacije, a bogme se nisu odvažili niti s krojevima i bojama. Zapravo je, prema Nevenu, Josipa dobro učinila svojom izvedbom himne jer je od inauguracije napravila pravi spektakl o kojem se priča danima, umjesto da sve prođe u strahovito dosadnom tonu. No, pustit ćemo Nevena da vam sam objasni kako je vidio cijelu situaciju.

Misliš li da je Josipa fulala riječi u himni ili ju mi jednostavno nismo razumjeli?

Pa ne bih rekao baš da je fulala riječi. Mislim da u prvotnoj verziji, kada je pjesmu napisao Antun Mihanović, a to je brijem bilo tamo nekad kad se i Josipa rodila, onda se nisu spominjale te dvije sporne rijeke. To se tek kasnije izmijenilo, s time da je tada bio redoslijed drugačiji, pa je onda opet netko pametan to promijenio, i zbunio Josipu. Ali isto brijem da je ona to otpjevala onak flah kak se kakti himna treba izvoditi, da nitko ne bi skužio da je nešto u tekstu fulala.

Što te posebno intrigira kod Josipine izvede naše himne. Neki, recimo, kažu da je to sramota za našu zemlju?

Kod te njezine izvedbe meni osobno ništa nije smetalo baš zato jer mi je zvučala drugačije. Ja neću sada tu glumiti nekog teškog domoljuba i diviti se himni, koja meni nikad nije bila nešto posebno lijepa. Više je volim čuti u svim drugim mogućim različitim aranžmanima, nego u originalu. Pa čak mi je i pop-rock verzija Lidije Bačić bolja od verzije za koju “velike”, odnosno glasne Hrvatine, misle da se tako treba pjevati.

Koliko su uopće u svezi jedna esktravagantna Josipa Lisac i hrvatska političari? Bi li po tebi neko drugi bio bolji izbor za ovu prigodu?

Mislim, zašto ne Josipa i političari? Mislim da je ona u svojoj karijeri pjevala već pred političarima, jer sam siguran da su mnogi, uključujući i predsjednika Milanovića, išli na njezine koncerte. Nakon ove njezine izvedbe ja uopće ne mogu zamisliti baš nikoga tko bi to mogao tako iznijeti i staviti sam čin inauguracije u drugi plan. Ja sam iskreno čak bio i malo tužan kad je Koli izgubila jer sam se bojao da više neće biti gafova, ”sramotnih” situacija, skandaloznih nastupa, izjava. No očito sam se prevario jer ovo s Josipom je hit i nadmašilo je sva moja očekivanja. Jer politika, ma koliko bi trebala biti ozbiljna, treba biti i zabavna da barem na trenutak zaboravimo tu otužnu stvarnost u kojoj se nalazimo.

Kakav ti je bio Josipin outfit? Što imaš reći o modnom stilu drugih uzvanika?

Josipa mi je čak bila i dosta decentna, s obzirom na to kakva ona zna biti. Vidi se da je to što se taj dan morala ustati rano, prije 11 sati, odigralo ulogu u toj decentnosti. Ostali su svi više-manje bili korektni. Predsjednik klasika – tamno plavo odijelo i plava kravata dobro su mu se uklopili u boju očiju, a posvetio je pažnju i frizuri s gelom u prosijedoj kosi. Prva dama se očekivano pojavila u nekoj pastelnoj boji, jer to je već neka tradicija kod tih prvih dama da paze da izgledaju što neutralnije. Kiklja je bila lijepa, jednostavna, a opet s nekim malim pomakom u istobojnom detalju. Tkanina je imala lijep pad i djelovala je lepršavo, što je također nosilo određenu poruku. Nakit, iako dizajnerski, bio je decentan, a salonke su malo razbile taj nude doživljaj. Predsjednica me malo začudila izborom crne haljine s bijelim detaljima, ali s obzirom da se od izbora ponovno udebljala par kilograma, jasno mi je da je te nedostatke željela sakriti odabirom tamne boje. Svakako joj je lijepo stajala. Ostala politička svita je uglavnom bila uniformirana, u nešto boljim ili lošijim odijelima.