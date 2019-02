Ivana Vida na fejsu odgovorila na prozivke zbog veste i usput prokomentirala Veljaču

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je njena anketa o otkazu spremačici postala vijest tjedna, Ivana Vida u poduljem je statusu objasnila da se samo šalila.

“Drago mi je što u Hrvatskoj nema puno važnijih i ozbiljnijih tema od moje objave na Instagramu, pa sam postala tema kolumni, Bullhitova i naslovnica jer sam ‘sablaznila’ i ‘prenerazila’ hrvatsku javnost”, započela je supruga nogometnog reprezentativca Domagoja Vide.

⁣⁣

“Možda je moja šala bila loša ili neprimjerena, ali je bila SAMO šala. Emotivna sam, otvorena, iskrena i na sve ljude gledam jednako. Kao što bi moj Domagoj bio na tapeti da napravi pogrešku na terenu, kao što bi neku manekenku ismijali da padne na pisti, našalila sam se na račun svoje stisnute majice, jer – Bože moj – greške se događaju svakome od nas. Svoju spremačicu cijenim, dobro se slažemo i nisam je izložila osobno. I baš zato što na nju ne gledam kao manje vrijednu (i što god su mi sve pripisali), mogu se našaliti s njom kao s bilo kim drugim”, nastavila je.

⁣⁣

Osvrnula se i na komentar Jelene Veljače.

“A onda mi prodike drži netko tko napiše da ne bi takvo što objavila jer ‘o njenoj volji ovisi njena egzistencija’. Pa tko onda na koga gleda s visoka? Nikada si ne bih dala za pravo to reći, jer smatram da moja spremačica sigurno može živjeti i bez mene jer je vrijedna osoba.⁣⁣ Žao mi je ako je bilo koga zasmetala ova objava jer u njoj nije bilo zlobe – što razumiju svi koji me znaju, uključujući moju spremačicu. Ne znam je li zlobe bilo kod svih tih vrlih komentator(ic)a, koji me tako dobro poznaju da mogu procijeniti jesam li ja ‘tipična žena nogometaša’, a čije su me riječi pogodile onako kako svi ti koji me ne poznaju nikada neće znati. Ja sam imala loše primljenu šalu, a svi oni odmah su bili spremni baciti kamen (sami srećom nemaju grijeha), napasti me kao osobu i strpati u neki koš”, napisala je.

“Moj Instagram je – moj. Nije fejkerski, ne prikazujem samo ono lijepo nego ljudima koji me prate želim približiti svoj život, koliko su mi važni David i Domagoj i kako sam ponosna na njih i na nas. Koga ne zanima, ne mora me naravno pratiti. Ali ne morate me osuđivati jer sam SVOJA, samo zato što većina ljudi Instagram koristi da bi prikazala tek filtriranu, nasmiješenu i ulickanu verziju sebe, politički korektnu i često ne potpuno iskrenu.”, dodala je i dopisala hashtag #širiteljubav.

⁣

Na kraju se zahvalila “onim medijima koji nisu sudjelovali u histeriji oko jedne nebitne objave na Instagramu te se bave ozbiljnim temama⁣”.