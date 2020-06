Ivana Banfić šokirala: Otkrila istinu o suradnji s Dinom Merlinom i zaljubljenosti u Dinu Dvornika

Autor: Dnevno

Bila je zvijezda Cro Dance scene 90-ih godina, a kroz vlastitu knjigu ”Devedesete” pod umjetničkim nazivom I Bee otvoreno je progovarila o intimnim situacijama poput kraha prvog braka s Robertom Magićem i ostvarenju sreće u drugom sa suprugom Krunom Ladišićem, kuloarskim pričama o njezinoj borbi s alkoholizmom, duhovnoj dimenziji života, rođenju sina Jana, strašnoj prometnoj nesreći, nastupima pred naoružanom publikom u ratnim godinama…

”Htjela sam pokazati da nije baš da samo pjevam, nego da imam i drugu dimenziju, da mogu utjecati na ljude. Dijelim stvari za koje mislim da bi ih trebala podijeliti, a dobijam dosta povratnih informacija zahvalnih ljudi”, izjavila je Ivana Banfić.

Za Slobodnu Dalmaciju dala je intervju u kojemu je govorila o povezanosit s Dinom Dvornikom, ali i kako je snimljen jedan od njenih najpopularnijih dueta, čiji bi vas detalji mogli iznenaditi.

Danijela Dvornik uvjerena da je Ivana bila zaljubljena u Dinu

U Dina Dvornika sam se glazbeno zaljubila čim sam ga prvi put čula, na njegovu debiju na Zagrebfestu. Zaljubila sam se u taj stil glazbe i željela sam što prije upoznati osobu koja stoji iza nje. Čim smo se upoznali, dogodio se “klik”.

Spojile su se naše dvije “luđačke energije”, dvije duše koje su se prepoznale i bilo nam je jako zabavno. Bila sam mirna, tiha i povučena, ali divlji dečkić čučao je u meni i imao glad za zabavom – tog sam dječaka vidjela i u Dinu.

Čim smo počeli raditi na pjesmi “Dođi”, složili smo se i kreativno. Na kraju smo postali jako bliski prijatelji. Danijela, Dino i ja bilo smo trio fantastikus. Vikendima smo znali ići u Opatiju, tamo je tada bilo deset klubova koji su radili svaki dan.

Sjećam se da je Danijela negdje izjavila da sam bila zaljubljena u njega – priznajem, jesam, ali samo kažem – glazbeno; bila sam zaljubljena u njega kao umjetnika, kao slobodno biće koje živi sebe.

To hodanje po rubu me fasciniralo, a on mi je trebao da izgradim svoju glazbenu ludost. Svo to divljanje, svi ti tulumi”, kazala je Banfić za Slobodnu.

Kako je nastao hit Godinama s Dinom Merlinom

“Dino Merlin je nazvao, vidio je spot za ‘Imam te’ na sarajevskoj televiziji i njemu je to bila jedna odlična nova energija pa se odlučio javiti i ponuditi duet”, rekao mi je Robert kada se jedan dan pojavio nakon što smo već dogovorili da idemo na dugi godišnji odmor i posvećujemo se stvaranju obitelji.

Moja prva reakcija bila je – kao i uvijek – “zvuči jako zanimljivo”. No onda sam zastala… Dino… Merlin? Tko je Dino Merlin? Je li to onaj što je pjevao “Kad zamirišu jorgovani” s Vesnom Zmijanac? Još sam veći šok doživjela kada sam čula glazbu.

Meni je to na prvu odmah bio narodnjak.

Ali da, pristala sam otići u studio i snimiti novi singl, duet s Dinom Merlinom. On je prvi otpjevao svoju dionicu pa onda vodio mene dok sam pjevala svoju. Poslušala sam ga i otpjevala u istom tonalitetu, kao i on. Ali to nikako nije zvučalo.

Osjetilo se da to nije leglo. Pjevala sam s poluglasom, kroz dah, sva “šuškava”. Nema snage. Flah. Odmah sam si rekla: “Eto ga, jasan znak da to ne trebam raditi, da sam trebala ostati doma na godišnjem.”

No dok sam ja razmišljala o bijegu, Dino i svi okupljeni u studiju počeli su naglas tražiti rješenje. Kako dobiti energiju? Ja nisam imala nikakvu ideju. Robert je otrčao do najbliže trgovine i vratio se s bocom crnog Babića. Kaže: “To je takva pjesma, probaj, uzmi čašu pa možda se otvori nešto u duši.”

Voljela sam vino i nije mi bio problem probati. Robert me jako dobro poznavao”, pojasnila je u intervjuu Ivana Banfić.

Pjevačica danas često putem društvenih mreža dijeli brojne trenutke iz privatnog života sa svojim pratiteljima.