Iva Jerković završila u bolnici! Prošao joj termin porođaja, a još nije rodila!

Autor: Iva Hanzen

Iva Jerković je na svom Instagram profilu objavila Story iz bolnice koji nas je na prvu veoma zabrinuo, no onda smo na istom uočili emotikone u obliku srca i anđela koji se smije te smo shvatili da je bivša manekenka i vlasnica frizerskog salona Larita na postupku koji se zove kardiotokografija ili CTG, a kojim se mjere otkucaji srca bebe. On se radi kod trudnica kojima je termin porođaja već prošao, ali kako Iva nije stavila zabrinute emotikone, izgleda da se samo radi o tome da će roditi svakog trenutka.

Inače Iva ima već 38 godina, što je po mnogima previše godina za prvu trudnoću, no kako je trudnoća lijepe poduzetnice prošla sasvim u redu, a i sve je više slavnih dama koje se odlučuju roditi u ovom životnom periodu, poput primjerice Meghan Markle, možemo zaključiti da je s Ivom sve OK. Doduše, priznala je da djevojčica koju nosi nije planirana, ali je isto tako istaknula, da je već dugo u vezi s ocem djeteta, poduzetnikom Josipom Antićem, s kojim se, kako je rekla u intervjuu za IN magazin, sve događa spontano i neplanirano pa tako i ova trudnoća. ‘Mi smo dugo zajedno i nikad ništa ne planiramo, kod nas se sve događa samo od sebe’, rekla je Iva tada. No, kako Josip već ima djecu iz prvog braka, a i Iva je presretna zbog ove trudnoće, sigurni smo da će se par odlično snaći u ulozi roditelja.

.