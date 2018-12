Ista Nina: Jeste li znali da Nina Badrić ima prelijepu sestru? Evo kako izgleda i čime se bavi

Autor: Iva Hanzen

Jeste li znali da Nina Badrić ima sestru i k tome prelijepu sestru? Njeno ime je Sunčica Badrić, a zanimljivo je da je davno čak bila menadžerica pjevačici. Osim toga, i sama se svojedobno okušala u glazbenim vodama. No, ipak je odlučila da takva karijera nije za nju pa se okrenula obitelji. Ali, s obzirom na to da je uistinu prekrasna, lako bi ju mogli zamisliti ne samo kao pjevačicu već i bivšeg modela. Inače riječ je o Nininoj mlađoj sestri za koju uopće nismo ni znali, sve do ovog ljeta kada je Nina objavila Sunčičinu fotografiju povodom njenog rođendana i uz to napisala prigodne riječi: Danas je rođendan mojoj krasotici.

Nina i ima stariju sestru Dijanu, koja kao i Sunčica ima obitelj. Nina obožava Dijanine i Sunčinine sinove i kao prava teta stalno ih posjećuje i obasipa ih zagrljajima i ljubavlju. Kakva krasna obitelj.