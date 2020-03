Isplivali novi detalji seks skandala u koji je Jelena Karleuša upletena! ‘To je moj spolni organ’, priznala je!

Autor: Iva Hanzen

Seks skandal u koji su upleteni Jelena Karleuša i mlađahni nogometaš Ognjen Vranješ dobio je novi nastavak. Podsjetimo, nedavno je Vranješ za srpski Kurir otkrio svoju stranu priče te je izazvao popriličan šok na čitavom Balkanu. Iako je JK sve ovo vrijeme negirala aferu s Ognjenom, a čak mu je i prijetila smrću, on hrabro tvrdi da su ipak bili u vezi, a nije se libio ni podići sudsku tužbu protiv nje.

Karleuša je pak podigla tužbu protiv srpskih novina Informer jer su objavili njezine gole fotografije koje je, kao i poruke seksualnog sadržaja, razmjenjivala s nogometašem. One su još početkom prošle godine procurile u javnost, ali pjevačica je tvrdila kako se ne nalazi na fotografijama, već kako je riječ o fotomontaži, a nakon intervjua koji je Ognjen dao za Kurir, tvrdila je da je nogometaš opsjednut njome, da je prijetio njezinoj obitelji, da ima izopačen um i da je psihopat.

Sada Karleuša tvrdi da se ipak nalazi na spornim fotografijama i da nije riječ o fotomontaži, ali isto tako tvrdi da su one nastale bez njezinog dopuštenja. Kako prenosi Informer, Karleuša je pod prisegom priznala sljedeće: ‘To su moje fotografije, moje gole grudi i moj spolni organ. Ognjen Vranješ me je tajno snimao’.

Dakle, pjevačica je između ostalog potvrdila da se na fotografijama uistinu nalazi njezin spolni organ, iako je do sada tvrdila da to nije moguće jer na svojem spolnom organu ima karakterističan madež za koji zna samo njezin suprug Duško Tošić.

Također je dodala: ‘Ja nisam porno glumica, niti sam akter porno afere, ja sam netko tko je nekada imao jednu vezu s nekim tko me tajno fotografirao. Točnije, riječ je o videopozivu u kojem me dotični Ognjen Vranješ bez mog znanja fotografirao i snimao, time ucjenjivao, prijetio i na kraju izvršio svoje prijetnje time što je medijima proslijedio navedeni materijal, a razlog je to što nisam htjela biti s njim.’

Priznala je, kako prenosi Informer, i to da je razmišljala o samoubojstvu s obzirom na to koliko ju je ovaj seks skandal pogodio. ‘Od stresa mi je opadala kosa, pila sam tablete za smirenje i redovno posjećivala psihijatra zbog suicidalnih misli. Smatram da ne postoji ništa strašnije za jednu majku, suprugu i kćerku od toga da svaki dan svidi svoj spolni organ kao glavnu vijest u novinama. Umjesto da me mediji zaštite, s obzirom na to da se radi o fotografijama koje su objavljene mimo zakona, uz moje ime stavljajući riječ ‘porno’, jer sam na navedenim fotografijama i snimkama gola, oni su me medijski razapeli’, objasnila je povrijeđena pjevačica.

Ognjen pak ne želi komentirati Karleušine riječi, već je samo kratko putem Informera poručio: ‘Muka mi je kad čujem za Jelenu!’.