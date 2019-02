Isplivala nova Karleušina prepiska: ‘Je*i me dok se ne upiškim, lizati ću ti guzu….’

Seks skandal čija je glavna protagonistica srpska pjevačica Jelena Veljača te mlađahni nogometaš Ognjen Vranješ, ako je suditi po napisima ondašnjih medija, još uvijek nije ni približno okončana.

Naime, Kurir je navodno u posjedu nove prepiske između pjevačice i navodnog ljubavnika u kojoj Jelena komplimentirao mladog Ognjena.

“Kako si dobar bebo”, piše navodno Jelena svojem ljubavniku dok on uzvraća “divljak tvoj”.

“Kako si seksi, ja bih se s tobom tucala poslje svake utakmice dok se ne onesvijestimo”, poručuje Jelena nadalje dok je on pak pita “ili svaki dan”.

Raspravljaju potome o njegovoj karanteni koja bi eventualno bila prepreka njihovom zajedničkom odnosu. “Lizati ću ti g*zu i pušiću ga onako kako voliš”, dodaje pjevačica koja je zatim nogometašu detaljno pojasnila što voli.

“Volim kad si dominantan, kad ne slušaš što ti govorim, kad mi podigneš nogice na ramena i je*eš me tako da hoću da se upiškim, i kad osjećam kako me puniš spermom duboko cijelu noć i gledaš me tim plavim očima”, detaljizirala je pjevačica, nastavak prepiske tvrde u Kuriru nije pozna