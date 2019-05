‘Ispalo ti nešto mačko’ Maja Šuput ozbiljno isprovocirala fanove pokazavši gole grudi

Autor: Iva Hanzen

‘Back to work, back to reality 📸📸 new campaign is coming… 🤗’, odnosno ‘Natrag na posao, natrag u realnost, nova kampanja uskoro stiže’, napisala je Maja Šuput pored provokativne fotografije na svom Instagram profilu. Time nam je dala do znanja da se vratila s medenog mjeseca te da nastavlja sa svojom, nikad uspješnijom karijerom, punom parom. Doduše, ovom nam je objavom obznanila još nešto, a to je da joj dekolte izgleda spektakularno. Iako prije nije bila sklona tome, sve češće objavljuje fotografije bez grudnjaka, na sveopću radost obožavatelja.

Ipak, nakon ove fotografije reakcije su bile podijeljenje. Dok su neki obožavatelji komentirali kako je Maja zgodna, drugi su imali dvosmislene, gotovo ružne opaske. Ovi prvi su pisali komentare poput: ‘Seksi žena’, Opa opa’, ‘Maja do jaja’, ‘Mamita’ i ‘Super si žena..’, dok su ovi drugi reagirali koristeći sljedeće rečenice: ‘Šuput, pošto sise?’, ‘Ispalo ti nesto mačkooo ❤️’, ‘Mislim da si zaboravila zakopčat’ gumb na košulji’, ‘Dobre sise je nabavila’, ‘Šta se tu vidi zaostali narod’ i ‘Bog ti pomoga’.