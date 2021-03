INTERVJU KOJEG SE BOJI KRALJEVSKA OBITELJ! Meghan otkrila strašne detalje, cijeli svijet napeto prati njezino svjedočanstvo

Autor: Daniela Delale

U velikom intervjuu za CBS, Meghan Markle je priznala kako ju je život u kraljevskoj obitelji dotjerao do suicidalnih misli.

Kad je Winfrey pitala je li došlo do prijelomne točke, Meghan je rekla – da. “Jednostavno nisam vidjela rješenje. Probudila bih se noću i razmišljala o tome što se sve događa”, rekla je. “Moja mama i moji prijatelji (zvali su me) plačući govoreći: ‘Meg, oni te ne štite.'”

“Sve se događalo samo zato što sam disala”, rekla je.

Dovelo me do ruba očaja, rekla je. “Stvarno me bilo sram reći u to vrijeme, i sram me to bilo priznati Harryju, jer znam koliki je gubitak pretrpio, ali znala sam da ću to učiniti ako ne kažem – jednostavno više nisam željela biti živa. ”

“Bila je to vrlo jasna i stvarna i zastrašujuća konstantna misao. Sjećam se kako me je stisnuo i … Otišla sam u instituciju i rekla da moram nekamo potražiti pomoć … i rečeno mi je da ne mogu. ”

Otišla je i u ljudske resurse kako bi se izjasnila da tražila pomoć, a iako su izrazili suosjećanje, rekli su joj da ne mogu ništa učiniti jer nije plaćeni član institucije, već obitelj.









“Način na koji ovo opisujete, zarobljeni ste i ne možete dobiti pomoć, iako ste na rubu samoubojstva. To je ono što opisujete, to i čujem”, rekla je Winfrey.

“Da”, odgovorila je Meghan. “To je istina.”

“Dijelim ovo jer postoji toliko mnogo ljudi koji se boje izgovoriti da im je potrebna pomoć, a znam kako je teško ne samo izgovoriti to, već i dobiti odgovor – ne”, rekla je.









Ograničena sloboda

Dok nije odstupila od svojih kraljevskih dužnosti, Meghan, vojvotkinja od Sussexa, rekla je da se osjećala zarobljeno i da nije imala putovnicu, vozačku dozvolu ili ključeve.

“Kad sam se pridružila toj obitelji, tada sam zadnji put – dok nismo došli ovdje – vidjela putovnicu, vozačku dozvolu, ključeve. Sve se to preokrenulo. Nisam više vidio ništa od toga”, rekla je Oprah Winfrey.

Meghan je rekla da se bori s intenzivnim pritiskom i nadzorom te da nije primala pomoć od kraljevske institucije čak ni kad je tražila da je prijave u ustanovu ili zatraže stručnu pomoć.









Maleni Archie ne može dobiti zaštitu

Kad je Meghan bila trudna sa svojim sinom Archiejem, šokirala se kad su joj iz kraljevske institucije rekli da maleni neće postati princ, a time i da neće dobiti zaštitu kraljevske obitelji.

“Ovo se događalo zadnjih nekoliko mjeseci moje trudnoće, pričekajte sekundu … on mora biti na sigurnom”, rekla je. “Stvorili smo ovaj čudovišni stroj (od clickbaita i tabloida), dopustili ste da se to dogodi, što znači da moramo biti sigurni.”

Nije imala veliku privrženost naslovima – ali drugačije je ako bi ti naslovi mogli utjecati na Archiejevu sigurnost, rekla je.

“Dok sam bila trudna, za Archieja su htjeli promijeniti pravila. Zašto?” rekla je. “Nema objašnjenja.”

Kada je Winfrey pitala zašto Meghan misli da kraljevska obitelj ne želi dati Archieju titulu ili sigurnost, otkrila je da je rasa bila problem u instituciji.

Bilo je nekoliko “zabrinutosti i razgovora o tome koliko bi mu koža mogla biti tamna kad se rodio”, rekla je.

Obitelj je imala te razgovore s Harryjem, koji su tada bili povezani s njom, rekla je Meghan. Odbila je otkriti tko je bio uključen u te razgovore.

“To bi za njih bilo vrlo štetno”, rekla je.

Tijekom svojih turneja i posjeta Commonwealthu vidjela je “koliko im znači što mogu vidjeti nekoga tko liči na njih na ovom položaju. I nikad nisam mogla shvatiti kako se to ne može smatrati dodatnom pogodnošću, i odrazom današnjeg svijeta”.

Dupli standardi kad je u pitanju Kate Middleton

Tijekom svog intervjua s Oprah Winfrey, Meghan je raspravljala o različitim standardima koji se primjenjuju na nju i Catherine, vojvotkinju od Cambridgea – i o tome kako to postaje očigledno kada proučite naslove u medijima.

Kad je Kate fotografirana kako grli svoj trudnički trbuh, hvaljena je kao buduća majka koja se oduševljava – no kad je Meghan fotografirana kako čini isto, britanski su je mediji optužili za “ponos ili taštinu”.

Winfrey je usporedila medijske izvještaje i o tome kako su Meghan i Kate jele avokado tijekom trudnoće. Za Kate je rečeno da pomaže kod jutarnjih mučnina. Međutim, za Meghan je avokado postao plod povezan s nedostatkom vode i “devastacijom okoliša”.

“U određenom se trenutku moraš nasmijati jer je to jednostavno smiješno”, rekla je Meghan. “To je nabijeni komad tosta”, dodala je.

Rekla je da ne zna zašto postoji razlika u standardima za nju i Kate.

O traču da je rasplakala Kate Middleton

U svom osobnom intervjuu s Oprah Winfrey, Meghan Markle se osvrnula na glasine da je rasplakala suprugu princa Williama, Catherine, vojvotkinju od Cambridgea, tijekom priprema za vjenčanje.

Glasina je dospjela na naslovnice i izazvala neprijateljstvo u javnosti – ali to nije bila istina, rekla je Meghan. Zapravo je bilo obrnuto – Meghan je bila ta koja je bila u suzama.

“Nekoliko dana prije vjenčanja bila je uznemirena zbog nečega što se odnosi na haljine za djevojke. To me rasplakalo, stvarno je povrijedilo moje osjećaje”, rekla je.

Dodala je da “nije došlo do sukoba” i da je oprostila vojvotkinji od Cambridgea, koja je poznata kao Kate. Ona je “dobra osoba”, rekla je Meghan.

“Mislim da nije fer prema njoj da ulazim u detalje oko toga, jer se ispričala”, rekla je – ali ono najteže što je bilo javno i neumorno – “krivili su me za nešto što nisam učinila, već se dogodilo meni”, rekla je Meghan.

“Svi u instituciji znali su da to nije istina”, rekla je (institucija je kraljevska obitelj). Kad je Winfrey pitala zašto se nitko nije oglasio, Meghan je odgovorila: “To je dobro pitanje.”

Vjenčali su se tri dana prije kraljevskog vjenčanja

Meghan i Harry vjenčali su se tri dana prije kraljevskog vjenčanja koje je privuklo svjetsku pažnju, otkrila je Meghan u intervjuu s Oprah Winfrey.

Zavjeti uokvireni u njihovom domu pokazuju njih dvoje tijekom njihovog privatnog vjenčanja, rekla je Meghan.

Život koji je sada u njihovom novom domu je “stvarno ispunjen”, dodala je – par se uspio usredotočiti na “vraćanje osnovama”.

“Život vrijedi živjeti”

Oprah Winfrey završila je svoj jedan-na-jedan intervju s Meghan pitanjem kako se osjeća sada kad je javno podijelila svoju istinu i boji li se reakcije.

“Neću živjeti svoj život u strahu”, odgovorila je Meghan. “Ne znam kako bi mogli očekivati ​​da bismo nakon svega ovog vremena i dalje samo šutjeli da postoji aktivna uloga koju firma igra u nastavljanju neistina o nama. ”

“Ako to nosi rizik od gubitka stvari, već je puno izgubljeno”, dodala je. “Izgubila sam oca, izgubila sam bebu, zamalo sam izgubila ime, dolazi do gubitka identiteta. Ali još uvijek živim, a moja nada za ljude koji ovo oduzimaju jest da znam da postoji i druga strana – znati da život vrijedi živjeti.”