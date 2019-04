Indirin suprug Miroslav Levak oduševio naciju: Pravi Hrvat! Svi su ponosni na ono što je učinio

Autor: Iva Hanzen

Indira Levak i njezin suprug Miroslav Levak Uskrs su proslavili radno, u svome proizvodnom pogonu u Galovcu, u kojem već neko vrijeme uspješno proizvode apsolutno sve, od sprava za vježbanje i raznih uporabnih predmeta, preko namještaja do stepenica i ograda za vanjske prostore. Sada su se dali u izradu kreveta za apartmane koje iznajmljuju, a Indira je video na kojem ih Miroslav izrađuje, obučen u jednostavno majstorsko odijelo, podijelila na svom Instagramu. Video je oduševio naciju, koliko zbog Mira koji u tako skromnom izdanju vrijedno radi, toliko i zbog činjenice da je pjevačica tako ponosna na svog muža. “Lako je s takvim mužem… bravo💋❤️”, “Svaka čast majstore. Tako se to radi. A šta reći, tko zna, zna. 👍👍🏻”, To se zove ljubav, sve se može💚💛💙💛💚” “Koja si sretna žena Indira, divan ste par, drago mi je da si ga našla, voli ga i čuvaj, divan je 💓💓❤️💪💪💪”, “Bravo, čovječe”, “Svaka čast”, “Miro legenda”, “Genijalac”, “Super… da nam je jedan takav ❤” i “Svaka čast, zaslužila si takvog čovjeka”, pisali su razdragani fanovi, a pohvalama se pridružila i Mirova sestra Maja Levak koji je napisala: #mybrother#najbolji#svijetganema#😘😘😘.

No, Indira nije samo stajala sa strane i snimala svog muža za Instagram, i sama se primila posla – ona je pak odlučila pokositi vrt.