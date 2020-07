Incident na snimanju ‘Jugoslovenke’: Sukobili se ‘kralj sapunica’ i vlasnik vile na Hvaru!

Snimanje serije “Jugoslovenka” na otoku Hvaru ne protječe bez problema. Došlo je do sukoba Romana Majetića, idejnog začetnika ovog projekta i poznatog ‘kralja sapunica’ i Veljka Drinkovića, vlasnika vile Dvori sv. Jurja u Humcu, koju je Majetić unajmio.

Drinković tvrdi kako nije znao da će Majetić u njoj snimati seriju te kako mu je vilu iznajmio samo za boravak ljudi koji sudjeluju u snimanju, piše Slobodna Dalmacija.

“On mi je odgovorio da će unutar vile snimati neke kadrove, a kad se ja s tim nisam složio on mi je odbrusio ‘Ajde odje.. majmune jedan seljački, seljačino marš iz ovog prostora, ja sam to iznajmio i tu mogu raditi što me god volja’. Rekao sam mu da je vila moje vlasništvo i da me ne može tjerati vani, a on je nastavio u svome stilu ‘Je… ti sve po spisku, upucat ću te u glavu!’, da bi se u toj prilici zaletio na mene i udario me dva puta”, rekao je Drinković koji je Majetića prijavio policiji.

Novi incident dogodio se prije četiri dana. Drinković je, kazao je, išao u vilu radi održavanja postrojenja, a tada se ponovno pojavio Majetić i sukob se opet ponovio. No, Majetić tvrdi suprotno.

“Vilu smo od Drinkovića iznajmili putem agencije prvenstveno zbog simanja, jer se radi o pogodnoj lokaciji. A kada smo to već basnoslovno platili 27.500 eura, tamo se smjestilo i nas četvero. Vlasnik je u vilu banuo već idući dan i počeo prigovarati zbog psa, snimanja… koristeći se nepristojnim rječnikom, spominjao je čak i nekakav metak, a nakon toga su tamo stigla još dvojica ljudi sa srpovima. Naravno, inzistirao sam da napusti prostor i da se tu više ne pojavljuje, ali on je opet došao nakon dan-dva, tako da nas namjerno provocira iz tko bi znao kojih razloga. Očito je odlučan u tome, a poslije svake komunikacije lažno me prijavljuje policiji radi verbalnog i fizičkog napada”, izjavio je za Slobodnu Dalmaciju Roman Majetić i dodao kako će o svemu obavijestiti Ministarstvo turizma i HTZ.

Inače, serija “Jugoslovenka” bavi se razdobljem svršetka Prvog svjetskog rata i formiranjem Kraljevine SHS.