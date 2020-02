Ime Ellinog drugog djeteta nije dovoljno hrvatsko, optužili ju! Evo što ima za reći na to! Priznala i što je prva stvar koju će učiniti nakon poroda!

View this post on Instagram

Its a wrap! Doslovno! Ovo mi je bio posljednji put 😄 (nadam se da se nisam coprala sada). Nakon Balie imala sam neopisivu zelju opet biti trudna i mislim da sam sada to zadovoljila. Charles je blazeni medu zenama, a mi smo si stvorili super ekipu za ostatak zivota. Sad nam samo ostaje da uzivamo u ovim danima dok su mali i slatki i da od njih napravimo dobre ljude. Sve sto sam htjela ostvariti do 30. Godine sam ostvarila , ostala mi je jos samo jedna stvar na listi, a to je da napokon kupimo tu kucu i uselimo se. I onda osim super mame spremna sam bit i super sefica i razoriti 30-e s novim ciljevima! Charles i ja smo se dogvorili da odgodi krizu srednjih godina dok Lumi ne napuni 3, pa onda mozemo skupa opet prozivljavati pubertet na kratko 😁 Ova mama je spremna za velike promjene, i prvo cu krenuti od sebe! Hvala svima na cestitkama 🤗🤗🤗