Iako je najljepša žena na svijetu, ovo je razlog zašto je Angelina Jolie i dalje sama i zašto se više neće udavati!

Autor: Iva Hanzen

Angelina Jolie slobodna je od razvoda od Brada Pitta prije četiri godine i navodno joj se sviđa ovakav način života. Tako Life & Style tvrdi da Jolie trenutno zapravo nije zainteresirana za zabavu s muškarcima zbog svoje djece. Uostalom, njezina su tri sina jedini muškarci u njezinom životu, a Jolie zna da bi izlasci s muškarcima promijenili dinamiku njihove obitelji. Međutim, izvor za tabloid je rekao da to ne znači da će Jolie biti sama do kraja života. Zvijezda će navodno razmotriti izlaske s muškarcima tek kada njezina djeca odrastu. Međutim, bez obzira na to s kim će Jolie na kraju izlaziti, izvor tvrdi da se glumica više nikada neće udati. Tabloid također tvrdi da su mnogi muškarci pokazali zanimanje za Jolie čim su saznali da su ona i Brad Pitt podnijeli zahtjev za razvod. Navodno postoje milijarderi i glumci koji su pokušali izaći na spoj s ovom mamom šestero djece, ali ona ih je sve odbila. Izvor tvrdi da Jolie trenutno nije zainteresirana za zabavu jer su joj djeca i dalje prioritet.

View this post on Instagram A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie_kids)

Jolie se također našla na naslovnicama tabloida proteklih tjedana nakon jednog nedavnog trača. Tako je National Enquirer tvrdio da je glumica i redateljica sve više paranoična kada je u pitanju sigurnost njezine djece. Nakon intervjua njezinog bivšeg tjelohranitelja Marka “Billyja” Billinghama, Jolie je navodno u stalnom strahu da će joj djeca biti oteta. Naime, Mark je rekao da se kod Angeline sve svodi na novac, na što su se tabloidi raspisali da je Jolie u strahu da će joj oteti djecu kako bi iznudili novce od nje.

View this post on Instagram A post shared by Mark Billingham MBE (@billingham22b)

Međutim, tabloidi nisu uspjeli pružiti konkretne dokaze da Jolie postaje sve paranoičnija glede sigurnosti svoje djece. Također, portal koji se bavi raskrinkavanjem tračeva o slavnima Gossip Cop naglasio je da je Billingham radio za Jolie dok su ona i Pitt još bili zajedno, što će reći da više nema nikakav profesionalni odnos s glumicom i njezinom djecom te da nije ni mogao razgovarati o Jolieinim trenutnim brigama zbog otmice njezine djece jer u iste nije upućen.

Dapače, bivši tjelohranitelj jednostavno je podijelio kako je bilo raditi kao zaštitar za Jolie i Pitta prije pet godina te nije iznosio nikakave konkretne tvrdnje vezane uz Angelininu moguću paranoju da će joj oteti djecu. U intervjuu za Daily Mail otkrio je samo da mu je bilo divno raditi za par te da ga je oduševilo kako je par imao odličan smisao za raspoređivanje vremena. Tako su dobro manevrirali između svojih poslovnih obaveza i obiteljskog života da su imali dovoljno vremena i za djecu i za posao. Naglasio je kako je, unatoč tome što je njegov posao bio štiti i Brada i Angelinu, naglasak bio na tome da prije svega zaštiti njihovu djecu, a to je bio povod da se tabloidi raspišu kako je Angelina paranoična oko toga da će joj oduzeti djecu. U konačnici, kako zaključuje Gossip Cop, Jolie ima puno pravo brinuti se za svoju djecu jer je javna osoba, no to ne znači da postaje sve paranoičnija zbog njihove sigurnosti.