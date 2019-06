I Tatjana Jurić je bila žrtva obiteljskog nasilja! Dobivala čak i prijetnje smrću!

Autor: Iva Hanzen

Prvo je Severina u zagrebačkom hotelu Esplanada u kojem se pojavila kako bi dala podršku incijativi Jelene Veljače #spasi me, priznala kako je žrtva obiteljskog nasilja, a onda je i Ella Dvornik otkrila isto. Predviđamo da će sve više slavnih Hrvatica početi otkrivati ovakve tajne, no podsjetimo Tatjana Jurić je ovo priznala puno prije Veljačine inicijative. Svi znamo da često nije bila sretna u ljubavi, no svojedobno je čak i ona, unatoč silnoj ljepoti i stavu, bila žrtva nasilja nad ženama.

U jednom je intervjuu rekla: ‘Samo je jednom jedan muškarac podigao ruku na mene. Pokušao podići. Još čuvam fotografije masnica koje mi je zadao u prvom naletu. Bio mu je to prvi i zadnji put; pokazala sam mu vrata jer – žrtva ne pristajem biti’, no nije otkrila o kojem se njenom dečku radilo u tom trenutku.

Da stvar bude gora, dobivala je i prijetnje smrću, pogotovo nakon što je na svom Facebook profilu objavila status u kojem komentira pravo dijaspore da izađe na predsjedničke izbore. Tada je stvari čak morala prijaviti policiji.