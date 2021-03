I ova se slavna glumica borila sa samoubilačkim idejama, pogotovo nakon što je silovana! Iskazala podršku Meghan Markle!

Autor: Iva Hanzen

Glumica i model Gabrielle Union otvorila se u svezi svog mentalnog zdravlja. U iskrenom razgovoru s Gwyneth Paltrow na virtualnom summitu Goop Health održanom tijekom vikenda, 48-godišnja Union govorila je o svojim borbama s mentalnim zdravljem tijekom godina i o tome kako se do nedavno borila sa samoubilačkim idejama.

“Imala sam toliko trenutaka kao odrasla osoba u kojima sam bila na dnu, počevši od silovanja s 19 godina na poslu, tijekom kojeg mi je bio prislonjen pištolj na glavu”, rekla je Union, kako prenosi portal E! News. “Osjećala sam se kao da se svakih nekoliko godina dogodi neki veliki katastrofalni događaj u mom životu. Znate, razvod, neuspjeh u karijeri, problemi u vezi. Uvijek postoji nešto zbog čega jednostavno padne na guzicu i kažete: Nikako ne mogu dalje od ovoga, nikad se neću oporaviti, nikad neću biti ista”, objasnila je.

Union, koja je rekla da trenutno doživljava perimenopauzu, što je početak prijelaza u menopauzu, objasnila je također da je njezino mentalno zdravlje krajem prošle godine dosegnulo najniži nivo nakon borbe sa suprugom Dwyaneom Wadeom. “Pala sam u nešto tako mračno u prosincu da me to uplašilo”, rekla je. Srećom, Union je otkrila da je uspjela to prebroditi psihoterapijom i ronjenjem, koji su joj ujedno pomogli i da regulirati svoje hormone. Ipak, razdoblje iza sebe smatra teškim, čak nemogućim da ga opiše riječima, no ono što je shvatila u cijelom tom procesu je da je bitno odvojiti simtome svojih psihičkih i fizičkih bolesti od onog što zapravo jesmo. “To je svakako izazov”, smatra Union.

Union je već ranije otkrila svoje borbe s mentalnim zdravljem, podijelivši 2018. da joj je dijagnosticiran PTSP kad je bila tinejdžerica nakon što je silovana. Ipak, kako je sama rekla, nije dopustila da ju to zaustavi. “Nisam željela da to definira moj cijeli život, a i ne mora. Traženje pomoći, potreba za pomoći ne čini vas slabima ili manje vrijednima ljubavi ili podrške ili uspjeha”, rekla je tad.









S obzirom na to da je i Meghan Markle u intervjuu s Oprah priznala da je imala samoubilačke tendencije, Gabrielle je izrazila podršku bivšoj glumici, podijelivši fotografiju na svom Instagramu s Meghan.