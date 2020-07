I najslavnijoj obitelji na svijetu prijeti financijska propast zbog korone! Doduše, Kim Kardashian i dalje ima pozamašnu svotu na računu!

Autor: Iva Hanzen

Ako ste mislili da su financijski problemi kao produkt pandemije koronavirusa pogodili samo obične smrtnike, grdo se varate. Čak je i turbopopularna obitelj Kardashian upala u dugove i to u iznosu od 180 milijuna dolara. Ovi su dugovi uslijedili kao posljedica otkazivanja njihovog reality showa ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Istina je da sestre Kardashian imaju brojne biznise, pogotovo u industriji mode i ljepote te da i dalje posjeduju silne raskošne nekretnine, no prestanak emitiranja njihove emisije, predstavljat će značajan financijski gubitak za cijelu obitelj. I premda se Khloe Kardashian pokušala probiti s nekoliko svojih emisija poput ‘Revenge Body with Khloé Kardashian’ i ‘Kocktails With Khloe’, iste se nisu pokazale ni približno uspješnima kao što je to bio slučaj s ‘Keeping Up With The Kardashians’, da ne spominjemo kako je ‘Kocktails With Khloe’ otkazana nakon svega par nastavaka, između ostalog zbog toga što Khloe nije mogla prestati piti na setu, što je izluđivalo njezine suradnike.

Ipak, dvije najmlađe sestre Kylie i Kendall Jenner mogle bi se izvući jer je Kendall jedna od najuspješnijih i najzaposlenijih modela u novijoj modnoj povijesti, dok se Kylie prometnula u vodeće ime u industriji ljepote i make upa. Kim Kardashian je pak nedavno prodala udjele svog beauty brenda ‘KKW Beauty’ pa se sada može pohvaliti činjenicom da je njezino bogatstvo procijenjeno na 900 milijuna dolara, što ju praktički čini milionerkom.

No, činjenica jest da svi članovi klana Kardashian – Jenner žive raskošnije no ikad, čak i sada kada im prijete dugovi te ne pokazuju nikakavu namjeru da prestanu trošiti sulude svote novaca pa je pitanje do kad će moći ovako.