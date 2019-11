‘Hrvatska je izgubila veliku žensku silu’ Morate pročitati što je Severina poručila pokojnoj Mani Gotovac

Autor: Iva Hanzen

Mnoge su se slavne Hrvatice uz emotivne statuse na Instagramu oprostile od Mani Gotovac, a isto je učinila i Severina. Na svom je profilu objavila staru fotografiju s Mani, uz sljedeće riječi:

‘Nisu znali kako mi danas tijekom proba u Splitu reći za ovu tužnu vijest… Jer svi znaju koliko mi je značila… Odlaskom dragih ljudi, čovjek se blokira, nemam suza, one će me već stići kad se najmanje budem nadala… Sjedim u Areni i tupo gledam u ovu binu i prisjećam se njenog lika… Kako je ona voljela život, kazalište, ljude punim srcem. Nije ništa radila na pola, sve sto na sat. Mani je bila moja, moj vjetar u leđa u jednom divnom periodu života. Vjerovala je u mene i bila mi je kazališna mama nakon moje Lepe Smoje. Lucidna, pametna, duhovita, dobar prijatelj i odlično je kuvala. Tužna sam, jako sam tužna jer je Hrvatska izgubila jednu veliku žensku silu, a ja moju Mani. Ali, ona bi bila ponosna da me vidi sad na bini, voljela me gledati na probama… I zato ovaj koncert posvećujem dvjema ženama koje su imale nevjerojatnu silu pokrenuti stvari, koje su bile svoje bez obzira što misli svijet- mojoj Mani i mojoj teti Lepoj. I mom Tomažu Panduru… Hvala ti Mani, volim te. I kako bi ti rekla: “Previše volim život da bi bio samo sretan…”

‘❤️❤️❤️ Mani se voli zauvijek. I nije te voljela slučajno 💖’, ‘Istina. Mani i Ti..bliske, slične..ljubav, druga mama’ i ‘Topla, energična i plemenita žena velikog srca. 🙏❤️, dodali su Sevkini obožavatelji.