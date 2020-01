Hrvatice poludjele za novom frizurom Antonije Blaće! ‘Sad i ja želim takvu’ tvrde sve od reda!

View this post on Instagram

u salonu : “Zeljela bih biti malo plavija, ali ne skroz plava, i nikako da bude zuto, žuto ne volimo, ali ipak ne bih ni da je hladna kosa, ne pase mi uz ten, onak topla, ali ne žuta, da mi korjen ostane taman, ali ne pretaman, i isto mora bit topli, ali ne narančasti sjaj nego onako kao cokolada, i htjela bih da mi se onak sve stopi, ali da nije jednolično, i kontrast, kontrast mi je jako bitan, i onak nekako bih da bude prirodno. @hairmira : SAY NO MORE