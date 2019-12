Hrvati u transu od ljepote Bojane Gregorić u OVOJ haljini! Ima 100 puta bolje trbušnjake od Jennifer Lopez u sličnom izdanju!

Autor: Iva Hanzen

‘Can’t get enough of this magical dress!’, odnosno ‘Ne mogu se izdovoljiti ove magične haljine’ napisala je Bojana Gregorić pored dviju fotografija na kojima pozira u haljini slavljenog hrvatskog modnog dvojca eNVy room. Posve razumijemo glumicu jer se ni mi ne možemo nadiviti ovoj božanstvenoj kreaciji.

Zanimljivo je pritom da se Jennifer Lopez prije nekoliko mjeseci pojavila u sličnom izdanju, također crop topu i bogatoj suknji, samo u narančastoj boji. I ona se tada pohvalila besprijekornim trbušnjacima u ovakvoj kombinaciji koja ističe upravo struk i savršeno isklesane trbušne mišiće.

Tada smo pomislili da je nemoguće izgledati bolje od ovog, no Bojana nas je sada razuvjerila. Slobodno možemo reći da je bila još zgodnija od američke pjevačice i glumice, s čime su se složili i Bojanini fanovi pa su joj u komentarima ispod fotografija poručili sljedeće:

‘Mamma mia…. 😍😍😍’, ‘Wooooow, woooowwww i woooow! 🔝❤’, ‘Bila si divna. U svakom smislu 👏🤩’, ‘Wow ajme, crna kraljica! 😍😍😍’, ‘Haljina je čudo, a i model isto 😍’,’Boginja 😍😍😍😍’, ‘Woooow! 🤩😍🔥🔥🔥 Angelina Jolie watch out! (pazi se)’, ‘Izgledaš fenomenalno!!! ‘, ‘Ma ti si čudo!!!❤️❤️❤️’, ‘Top of The top 🔝’, ‘Koja dama.❤️’, ‘Magična haljina’, ‘Kako neko može biti toliko graciozan? Savršena😍’, ‘Neprevaziđena ljepotica🔝’, ‘Dakle top ikada! ❤️❤️❤️❤️’ i ‘Nema dalje. 👑❤️❤️’.