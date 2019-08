Hrvati na nogama! Žanamari uzrokovala skandal novom seksi fotografijom! Napali ju, ali nije ni ona štedjela riječi!

Autor: Iva Hanzen

Žanamari je objavila novu seksi fotografiju u kupaćem kostimu na Instagramu, no ovaj se put u statusu pored žestoko obračunala s hejterima, odnosno mrziteljima. Evo što im je poručila:

‘Kiss from #Varkiza 💋*s obzirom da je slika s plaže u badiću moram dodati da sam primjetila da naše društvo pa i ovaj app postaju sve više ‘man’s world’. Fotke razgolićenih muškaraca su svima sasvim ok, support, divljenje, ono fitness, sport je to – kod njih… a kad žena objavi sliku s plaže krene automatski seksizam na kvadrat. Znate o čemu pričam. Tipa ne možeš biti pjevačica i kupati se na plaži u kostimu 😂✌🏼 Moje pitanje vama je kako bi po vama bilo ok da se pjevačice obuku za kupanje u moru i sunčanje? Budite kreativni – šaljive ideje su dobrodošle! Najbolji prijedlog ću osobno isprobati! 😂😂🙈🙌🏼❤️ Za fotku sam posudila Makijevu šiltericu tako da ne budem ‘samo u badiću’ ✌🏼🍸’

Fanovi su dobili “slom živaca” nakon ovih riječi te su je dobro izvrijeđali. Evo što su joj pisali:

‘DEFINICIJA edukacije poučiti/poučavati koga posebnim oblikom poduke, dati/davati kome praktično znanje čega određenim programom; instruirati, izobraziti….. Pokušaj ti kokica, čitati stručnije stvari od Instagram postova, uči, educiraj sebe, pa kad budeš jedno 10 Levela iznad ovog na kom si sada, javi se. Možemo tada nastaviti gdje smo sada stali. Sigurno ćeš me bolje razumjeti, ne sve, ali više nego sada. Ok’.

‘Nije stvar u tome što obući. Nego je na svijetu i dalje previše ljudi živo iz starih sistema i onda ti ljudi odgajaju nove mlade ljude svojim neukusima i drskošću. Sve što se treba dogoditi je da umre jako puno starih ljudi iz starih sistema i njihovih potomaka koji su tek počeli gmizati među nama. Jedan korak u odrastanju je učenje hodanja, a jedan drugi pak je otvaranje uma. Ne dosegnu svi taj “napredniji” korak evolucije 🤷🏾‍♂️’.

‘Zašto uopšte trošiš nerve i vrijeme na primitivizam ovog podneblja? Znaš da ne trebaš polagati račune nikome, pogotovo pridavati značaj razmišljanju najzaostalijeg naroda Europe. Trebaš se pravdati radi slike u badiću? A šta bi da si pro-model? (imaš sve potrebne adute 😍 )’.

‘Stvar je da su ti 95 posto slika s temom guzice i sise na gotovo tako da se ja na tvom mjestu ne bi žalio. Da je 5% takvih slika komentari bi bili drukčiji. I btw nije čovjeku nitko drugi kriv nego si je sve kriv i zaslužan sam’.

‘Pa kad ti budeš imala pokazat išta osim debelog dupeta onda će i to bit sport i fitness. I piše se “men’s world”‘.

‘Nisam ljubomorna, lijepa si, al’to je sve. Djeluješ šuplje i prazno, kao i sve tvoje kolegice “Instagramuše”. I sve sličite, uopće vam ne razlikujem lica. Kakav glup svijet braćo moja mila’.

Bilo je i onih koji su stali na stranu lijepe pjevačice, pogotovo ženski dio publike koji je pisao komentare poput:

‘Ooooo da, kako me nije sramota biti majka dvoje maloljetne djece i slikati se u kupaćem kostimu!😂Pa još djevojčice, pa čemu ću ih to podučiti🤣A tek kratke haljinice, a vodim djevojčice za ruku?Ma dajte molim vas, sram me bilo što držim do sebe i svog tijela, što volim da oblačim što god poželim, pa čak i s 37 god., sram me bilo jer nisam valjda ni majka niti domaćica ako takva hodam ili objavljujem takve fotke!🤣I daj ženo više prestani nam nabijati komplekse s tim preeeeezgodnim tijelom, tebi i vreća od krompira bi stajala kao superseksi haljina❤😉💋’

‘A tek mi majke petoro djece 😲😲 ako smo u badiću na plaži pa to još i dokumentiramo fotkom- to je blud i nemoral 😂 kako li tek djecu odgajamo ako se tako slikamo ! 😂’.

‘Da su sve pevačice ovako estetski osigurane ne bi bilo problema 🙌🏻 Ti si tu goals (ciljevi) ženo! 🖤’.

‘Ma sa ovakvim tijelom boli te uvo ja bi namjerno u onaj najmanji bikini nek se sve vidi a hejteri nek se puše 😂💖’.

‘Možda, da obučeš-mo automehaničarsku manduru? Al’ se bojim da bi nam opet nešto ispalo🤪 Btw, top si’.