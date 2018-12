HRABRA I ODVAŽNA: Martina Mlinarević pokazala tijelo bez dojke

Bosanskohercegovačka književnica i kolumnistica Martina Mlinarević osvanula je na novogodišnjem izdanju naslovnice BiH magazina Gracije.

Odvažna i hrabra fotograirala se poslije operacije dojke bez koje je ostala u borbi s rakom. Opaka bolest potakla ju je da bez srama pokaže lice pobjednika i pruži podršku svima koji se nalaze u istoj situaciji.

“Preživjela sam i to je moj najveći uspjeh. Slavimo budalaštne, a ljudi, neznani heroji svaki dan preživljavaju svoje najteže bitke. Bez maski i filtera, uspravno. Zato ove fotografije i zato ova naslovnica. Otvoreno do srži. Pregledaj se, da to ne budeš sutra ti. Nemoj kupiti torbicu nego zakaži pregled. Naslovnica i iz naših licemjernosti, tabua, činjenice da karcinom još zovemo “onim najgorim”, da za oboljele odmah tražimo grobno mjesto i križamo ih u glavi, guramo na margine, za neupućenost i neobrazovanost naših ljudi kad su u pitanju bilo kakve bolesti, za razbijanje predrasuda”, poručila je ova hrabra žena.

Još 2017.godine dijagnosticiran joj je rak dojke, a nedavno je objavila i knjigu ‘Huzur’ u kojoj je opisala sve teškoće s kojima se susrela.