HOT! HOT! Tedeschi ‘ljubi’ najbogatiju nasljednicu u Hrvatskoj koja je starija od njega

Da ste na pravoj adresi onoga časa kada čitate Dnevno.hr u potrazi za intrigantnim vijestima s hrvatske društveno, političke pa i poduzetničke scene, potvrdilo se još jednom u nizu. Naime, hrvatskim medijima proširila se priča koju je naš portal objavio još u srpnju, a riječ je pak o sinu šefa Uprave i većinskog vlasnika Antalntic grupe Emilu Tedeschkiju junioru koji već nekoliko mjeseci ljubi jednu od najbogatijih hrvatskih poduzetnica Niku Perenčić. Ne bi to bilo ništa odveć čudno da nije riječ o mladiću od 23 godine, koji ljubi 40-godišnju poduzetnicu, koja iza sebe ima bra i troje djece. No, njihova ljubav očito vrlo vješto prelazi prepreke pa se tako sada u kuloarima priča da je veza do te mjere strastvena da je par spreman okrenuti je brakom. Inače, Tedeschki mlađi, donedavno je bio u vezi s Lanom Jurčević, kćerkom poznatog hrvatskog trenera, no evidentno da tu nije pronašao sreću. Inače, Nika se u hrvatskim medijima prilično rijetko spominje te se može pronaći tek informacija kako je s majkom Sonjom Perenčević otvorila restoran s mediteranskom kuhinjom na Beverly Hillsu te je ujedno vlasnica luksuzne vile u Jurjevskoj ulici na Prekrižju, što ujedno spada u najelitniji dio hrvatske metropole.

Inače, samozatajna Nika široj javnosti nije poznata, a javnost se doduše prilično diskretno bavila njezinom ocem Mihajlom. Riječ je o jednome od najbogatijih, ali ujedno i najanonimnijih hrvatskih poduzetnika.

Impresivno je bogatstvo, kako njegovo, tako i njegove obitelji što dokazuju i luksuzne nekretnine koje posjeduju u samom središtu Zagreba, odnosno na Trgu bana Jelačića, ali i diljem Jadrana. Kako ne bi sve ostalo u granicama Lijepe naše tu su i nekretnine na Beverly Hillsu.

Zanimljivo jest kako je Perenčevićev sin Nikola sa svega 25 godina u HAC-u bio glavni financijer projekta Autocesta Zagreb-Split, a nedugo potom radio je i kao menadžer u danas, zahvaljujući Borg skupini u Agrokoru, nadaleko poznatom Quaestus fondu iza kojega stoji Borislav Škegro. Dok se gradio kao menadžer, mladi je Nikola gradio i luksuzne vile od Tuškanca do Jurjevske, držeći se miljama daleko od javnosti.

O ovoj samozatajnoj, ali ujedno i bogatoj obitelji rijetki su javno progovarali. Jedan od rijetkih novinara koji ih se doticao upravo je kolumnist našega portala Denis Kuljiš koji u jednom od svojih brojnih tekstova spominje oca Mihajla Perenčevića te Željka Tomljenovića, koji su svojedobno bili pomoćnici nekadašnjeg ministra unutarnjih poslova Ivana Jarnjaka, što je Jarnjak svojedobno demantirao za Jutarnji list.

Neformalno, u poduzetničkim krugovima za Mišu, kako ovog tajkuna inače zovu, reći će se kako je dotični vlasnik Jadranke d.d., a sumnja se kako je riječ o poslovnoj suradnji u kojoj prste ima i Tomljenović. No, Kuljiš koji se ovom temom bavio kao jedan od rijetkih novinara u našoj zemlji navodi kako je lošinjsku Jadranku, koja ima nekoliko vila i hotela u uvali Čikat, Perenčević snubio.

Uz to, dodaje kako je riječ o čovjeku koji je dvadesetak godina proveo u Rusiji, gdje je ujedno postao iznimno krupan poduzetnik, iako se u javnosti nije predstavljao kao vlasnik investicijskog kapitala već kao prijatelj i zastupnik ruskih poduzetnika koji su na hrvatsko tržište došli preko privatne moskovske banke. Ideja je, vjeruje Kuljiš, bila sigurno njegova, a možda i novac jer je u Čikatu još u socijalizmu imao vikendicu pa mu je uvala sukladno tome prirasla srcu. Miško je, podsjeća Kuljiš, bio pomoćnik ministra policije u Hrvatskoj zadužen za tehniku, a u doba rata s Tomljenovićem je, prema spoznajama poznatog novinara, pribavljao specijalnu opremu za resor.

”Obojica su radili preko MUP-ove firme AKD dok je dr. Gregurić bio predsjednik hrvatske vlade. Gregurić je za ministra unutrašnjih poslova doveo Ivana Jarnjaka, koji se s obojicom pomoćnika dobro znao od ranije, kao direktor tvornice TEP (Tvornica elektrotehničkih proizvoda) pa su ga, navodno, upravo oni i preporučili… Tomljenović je imao velikih neprilika zbog posla koji je tada obavljao. ”Spiegl” ga je razotkrio kao ilegalnog trgovca oružjem u Slovačkoj (tu se sad priča rasteže kao trakavica i u njoj se pojavljuje onaj slovački biznismen koji je dobio hotel ”Haludovo” i svjedočio o nekakvim dijamantima u Petračevom procesu). Sve je završilo tako da je Željko napustio domaću scenu i prebacio se u Rusiju. Onamo je otišao i Perenčević. Puno kasnije vraćaju se u Hrvatsku kao, reklo bi se, jako bogati ljudi”, napominje Kuljiš u svojem tekstu.

Zanimljivo je kako su oba bila krucijalna u jeku nabave oružja, a Perenčević je spominjan i kao jedan od direktora u nekadašnjem moćnom predstavništvu Astre u dalekoj Moskvi. Ujedno, spominjao se i kao osoba od povjerenja moćnog premijera Franje Gregurića. Njegov partner Tomljenović u eri bivšeg premijera Ive Sanadera bio je znan i kao šogor ministra kulture Bože Biškupića.

Inače, kada je 2004.godine stanovita zagrebačka firma Valadria kupila otok Smokvica Mala, nedaleko od Trogira, javnost je imala prilike čuti kako se kao osnivač iste navodi kompanija Trentnon Partners iz američkog D.C. Columbia, dok se u ulozi direktora pojavljuju Tomljenović te Dragan Vasiljević. U veljači 2004. godine kupnjom otoka bavilo se Državno odvjetništvo, čime se bavila tek Slobodna Dalmacija tvrdeći kako će se u slučajevima u kojima se utvrdi da je prigodom prodaje otoka ili zemljišta uz obalu biti prodano i pomorsko dobro.

DORH je tužbom zatražio da se dijelovi kupoprodajnih ugovora okarakteriziraju kao ništavni, a u tekstu se spominje kako je Valadria zastupnika Tomljenovića kupila otok bez obale, dok je zemljište od 24.837 kvadrata platila 1,310.000 eura, a i u samome tekstu u spomenutom mediju govori se kako nije poznato tko stoji iza te tvrtke.

Kasnije je, pak, Dnevno.hr pisalo kako je spornu Valadriju osnovala tvrtka Trenton&Partners iz SAD-a u travnju 2003. godine te da joj je sjedište na adresi Pavla Hatza 11, u samom središtu Zagreba. No, saznalo se i da je pravi vlasnik Perenčević, što je potvrdila promjena osnivača i direktora koja se odvila u ožujku 2009. godine, kada je kao jedini vlasnik Valadrie upisan Mihajlo, direktorica postaje supruga njegova sina Nikole Perenčevića, javnosti posve nepoznata, Ivana.

Kada već govorimo o investicijama po Jadranu, valja spomenuti kako je Perenčević investirao i na Malom Lošinju gdje je njegova obitelj posjedovala malu kuću od 30 metara kvadratnih s vrtom na samoj obali, na adresi Velopin 10. Ta nekretnina preknjižena je s Predraga Perenčevića na Perenčevićevu djecu, a tvrdilo se kako je Mihajlo uistinu pravi vlasnik posjeda u okruženju nekadašnjeg Željezničkog odmarališta u Uvali Čikat koju je svojedobno Grad Lošinj prodao ulagaču iz Rusije za 10,2 milijuna kuna. Time je Mali Lošinj, nakon Zagreba i Los Angelesa, postao hit destinacija za Perenčevićevo investiranje.

U Los Angelesu, na Beverly Hillsu, ovaj milijunaš posjeduje vilu vrijednu oko 4 milijuna dolara, a ista je pak prepisana na zakladu Mihajlove supruge Sonje Perenčević, koja se ujedno spominjala i kao vlasnica elitnog restorana Dan Tana u Los Angelesu u kojeg rado zalaze brojne svjetski poznate zvijezde poput, primjerice, Paris Hilton. Zanimljivo je reći i kako je Perenčević 2010. godine kao šef uprave Velesstroya dobio orden prijateljstva ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva za doprinos ruskoj ekonomiji, a u odličnim je odnosima i sa samim Putinom.

Iz Hrvatske je Perenčević, prema pisanju medija, otišao osamdesetih. Živio je u Zagrebu, ali uz Mali Lošinj vežu ga ljetovanja s roditeljima. Ljubitelj je košarke, a njegova obitelj posjeduje vile, stanove i bazene. Perenčevićeva vila na Malom Lošinju zove se Saborka, a kupio ju je od stanovitog Damira Lojena s kojim je naumio ući u projekt gradnje golf terena.