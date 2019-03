HIT NA INTERNETU: Jelena Rozga šokirana! Voditelj ju dirao po nozi?

Autor: Dnevno

Gost ‘Jutarnjeg programa’ Prve TV bila je splitska pjevačica Jelena Rozga, a njen se video brzo proširio internetom jer su mnogi zaključili kako su Rozga i voditelj Srđan Predojević flertovali uživo.

“Samo je pitanje vremena kad će ovo dvoje završiti zajedno”, napisala je jedna gledateljica.

No priča je dobila svoj zaplet kada je u studio došla malena kujica ‘Prva’.

“Uh, to je ‘Prva’, a ja gledam tko me dira, mislila sam Srđan me dira po nogama”, šaljivo je rekla pjevačica.

Prije godinu dana prvi put je upoznala štene Prvu koju je mazila dok je pričala o svom ljubavnom životu.

“Jelena to je moja ruka, to nije pas, što ti diraš”, našalio se voditelj Srđan.

“Je li istina da te dečko ostavio radi njega”, pitala je voditeljica Jovana Joksimović Jelenu i pokazala na Srđana i time podsjetila na Jelenino prošlo gostovanje.

“Poslije tvog gostovanja kada smo se našalili na prijateljski način da li je moguće da je to tvoj tadašnji dečko pogrešno shvatio? Ti si naša draga gošća i mi te volimo”, dodao je sa smijehom Srđan.

“Mnogi su to krivo shvatili, moram ti priznati. Ali, mi se volimo, mi smo prijatelji. Mi smo stvarno prijatelji. I ti Jovana si moja prijateljica” odgovorila je Rozga i pozvala ih da dođu u Split.

“Da li si ti našla novog dečka?”, upitala ju je Jovana, a ona je odgovorila da je ipak sama.

“Ima vremena za ljubav”, poručila je Jelena.