Harry i William odbili komentirati novu sezonu serije ‘Kruna’! Netflix upozorio: ‘Čekaju vas uznemirujuće scene u kojima se Lady Di bori s bulimijom!’

Autor: Iva Hanzen

Bajka princeze Diane koja se na kraju pretvorila u noću moru, ovjekovječena je u mnogim serijama, igranim filmovima i dokumentarcima pa tako i u seriji ‘The Crown’ ili ‘Kruna’ koja prati život britanske kraljevske obitelji, otvarajući vrata za još bolnih trenutaka u srcima njezinih sinova princa Williama i princa Harryja. Fokusirajući se na 1980-e, nova sezona ove serije objavljene na Netflixu, ide duboko u priču o braku Lady Di i princa Charlesa, kao i u priču o Dianininoj borbi s bulimijom i ljubavnim aferama, kako princa Charlesa tako i Lady Di.

Nije prvi put da se Dianin život dramatizira od njezine prerane smrti u 37. godini u pariškoj automobilskoj nesreći 1997., ali stalno preispitivanje njezine priče stvara dodatni pritisak na Williama i Harryja, bez obzira gledaju li takve emisije ili ne, tvrde kraljevski stručnjaci, a prenosi entertaintimes.com. ‘Nakon što je umrla, molili su ljude da puste njihovu majku da počiva u miru jer im je to bilo nevjerojatno uznemirujuće’, objasnila je britanska kraljevska biografkinja Penny Junor te je dodala: ‘Mislim da im je bilo stvarno nevjerojatno teško…Možda jednostavno spuste rolete, ne gledaju ništa od toga i pokriju uši, ne znam. Ali stvarno osjećam ono što prolaze’.

Predstavnici Williama i Harryja odbili su komentirati novu sezonu ‘Krune’, no Harry, koji je imao 12 godina kada je Lady Di umrla, rekao je 2017. godine da je smrt njegove majke prilično ozbiljno utjecala ne samo na njegov osobni život već i na njegov posao pa samo možemo zamisliti kako se osjećaju. Iz Netflixa su pak upozorili da će biti vrlo otvoreni u prikazivanju Dianinog života, i to pogotovo uznemirujućih scena u kojima se bori s bulimijom.

S druge strane, Dianin život, koji je ispričala kroz brojne televizijske intervjue, kao i Andrewu Mortonu za njegovu biografiju “Diana: njezina istinita priča” iz 1992. godine, sadrži elemente romantike, tragedije, ljubavi i kraljevskih spletki, što ga čini vječno zanimljivim, a Nick Bullen, glavni urednik True Royalty TV-a, rekao je da je Diana za mnoge mlade ljude “lik iz povijesti”. Stoga ne čudi da je 24-godišnja Emma Corrin koja glumi mladu Dianu, a koja nije imala niti dvije godine kada je princeza umrla, priznala da je zastrašujuće preuzeti ulogu tako voljene figure.

Doduše, Bullen je također rekao da on sam ne bi želio gledati kako se brak njegovih roditelja odvija na televiziji. Koliko god uživala u ‘Kruni’, Junor pak gaji rezerviran stav prema spoju činjeničnih događaja i mašte u seriji. ‘Mislim da je to briljantna drama, ali to je i dalje drama i moj je najveći strah uvijek bio da će je ljudi gledati kao na činjenicu i da će u budućnosti to biti viđeno kao povijesni zapis, a nije’, objasnila je. Bullen je dodao da serije poput ‘Krune’ dovode do povećanog interesa za britansku kraljevsku obitelj, no to će još više biti slučaj ove sezone zbog Lady Di, na nesreću prinčeva Williama i Harryja.