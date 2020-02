Harry i Meghan bijesni jer gube još jednu bitnu povlasticu! K tome ih Kanada ostavila na cjedilu, a ne samo kraljica Elizabeta!!

Autor: Iva Hanzen

Osim titula, Meghan Markle i Harry, koji od sada želi da ga se zove samo Harry, uskoro će izgubiti i neke druge povlastice. Tako će za svega mjesec dana, kada u biti službeno odstupaju s kraljevskih dužnosti, ostati bez 24-satne policijske zaštite. Ovo je samo jedna u nizu povlastica koje su uživali, no s obzirom na to da Meghan i Harry u zadnje vrijeme doživljavaju sve veći broj negativnih reakcija, ova bi im mogla jako nedostajati. No, konstantnu policijsku zaštitu neće izgubiti samo u Velikoj Britaniji, u kojoj su ju plaćali porezni obveznici, već i u Kanadi, u kojoj bi ju također morali plaćati porezni obveznici, što vladi Kanade ne pada na pamet, a k tome tek svaki peti Kanađanin smatra da bi trebao davati novce za sigurnost Meghan i Harryja iz svog džepa. Tako Guardian prenosi da je kanadska vlada potvrdila da neće pružati sigurnost Meghan i Harryju nakon što se trajno skrase u Kanadi.

Kraljevska kanadska policija jest pružala zaštitu paru i njihovom devetomjesečnom sinčiću Archieju, kada su se tek doselili u luksuzan ljetnikovac na otoku Vancouver, no odustapanje od kraljevskih dužnosti promijenilo je sve. Savezna vlada Kanade objasnila je ovo u izjavi za CBC vijesti, sljedećim riječima:

‘Svojom odlukom da se privremeno presele u Kanadu, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa proizveli su nam cijeli niz nepredviđenih okolnosti. RCMO surađivao je s dužnosnicima u Velikoj Britaniji od samog početka cijelog događaja. Budući da su vojvoda i vojvotkinja trenutno prepoznati kao međunarodno štićene osobe, Kanada je imala odgovornost pružiti im sigurnosnu podršku po potrebi. No, pomoć će prestati u sljedećim tjednima, sukladno s promjenom njihovih titula’.

No, premda je kanadska vlada sve lijepo objasnila, Harry i Meghan nisu zadovoljni ovom odlukom te su najavili da će ipak zahtijevati adekvatnu zaštitu za svoga sina, ali i za sebe.