Hana Hadžiavdagić zapalila Balkan! Zbog jednog detalja svi bruje o njenoj fotki

View this post on Instagram

Pronašla sam nedavno tekst koji odlično opisuje moju zaljubljenost u @mamic1970 satove, a ovim putem prenosim vam samo dio tog teksta.♥️” #Rolex je gotovo jedno cijelo stoljeće sinonim rafiniranog stila i prestiža, simbol za kvalitetno, lijepo i, prije svega, skupocjeno. Za njim posežu oni koji su se uspjeli uspeti na sam vrh slave i poslovnog uspjeha. Na taj način pokazuju svoj status. On je dio njihovog imidža i životnog stila. Masa ljudi, želeći ostaviti “looking classy” dojam, poseže za skupocjenim primjercima savršenog dizajna Rolexa. Priča o Rolexu počela je davne 1908. godine u Londonu. Osnovao ga je tada 24– godišnji Nijemac Hans Wilsdorf. Kompanija se u početku zvala Wilsdorf & Davis, budući da je Wilsdorfov partner bio njegov šurjak Davis. U to je vrijeme većina džepnih satova bila švicarskog podrijetla, a problem s kojim su se svakodnevno suočavali je kako osigurati preciznost satova toliko malim da se mogu nositi na ruci. Osim toga, smatralo se da bi sat na ruci muškarca izgledao previše feminizirano. Wilsdorf je očito bio ispred svog vremena i nije htio slijepo slijediti tadašnji trend, bio je perfekcionist i kao takav je poboljšao standarde za produkciju satova. Naumio je transformirati cijeli stil stvaranja satova te proizvesti manji, elegantniji i efikasniji ručni sat koji bi zamijenio nezgrapne džepne satove. Aegler – mala švicarska kompanija je pristala snabdijevati Wilsdorfa dovoljno malim pokretima koji bi stali u ručni sat. Wilsdorfova produkcija je obuhvaćala razne dizajne, od običnih, elegantnih pa sve do sportskih. Rolex je 1910. poslao svoj prvi primjerak u švicarsku školu za satove. Dobio je nagradu za prvi ručni precizan sat na svijetu.” ♥️ @rolex @mamic1970 ♥️ #Coat @irmanokic 🧥#Zagreb #Croatia @instascenex #DušmaniŠicŠic