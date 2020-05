Hana Hadžiavdagić Tabaković: ‘Smetali su im Bosanci na moru, a sad svi mole Boga da ih bude upola toliko’

View this post on Instagram

Budi nasmijana, voli sebe sa svim svojim manama i vrlinama, svoje nedostatke vješto sakrij ili pokaži, budi samouvjerena, budi hrabra, buntovna i samosvjesna…sijaj ženo jer ovo je tvoje vrijeme♥️ Sijaj #OpetNajljepša kao što na proljetnom suncu sija nova kolekcija @timo_sistem_bih nakita♥️ Dućani su otvoreni, život se vraća pa tako i moja volja za frizurom, šminkom i šopingom♥️ #sarajevo #timosistembih #swarovski #DušmaniŠicŠic