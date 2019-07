Guza Žanamari Perčić dok spušta i diže utege je DA TI SRCE OTKAŽE!

Autor: Iva Hanzen

Žanamari i njezin suprug Mario Perčić obožavaju zajedno ići u teretanu, a kada se Maky, kako ga pjevačica od milja zove, već nađe u teretani, zdušno se trudi ne samo snimiti svoju suprugu za kakav seksi Instagram Story, nego i davati joj najbolje savjete. Tako ju je tijekom zadnjeg vježbanja glasno i nabrijano bodrio riječima: ‘Ajde Žaki, polako fino, guza do poda, istegni gluteus, izbaci pektoralis…’, što je pjevačicu pomalo omelo, no to ju nije spriječilo da odradi vježbe koje joj je suprug propisao do kraja. Pritom je njezina božanstvena guza bila u prvom planu pa ne možemo doći sebi od silnog seksepila koji je prisutan na ovom Instagram Storyju.

No, ako ste mislili da je samo guza pjevačica mrak, varate se. I grudi joj izgledaju spektakularno u zadnje vrijeme, čime se pohvalila i na jednoj od novih Instagram fotografija, kao i na jednom od Storyja.

Ipak, koliko god zna biti strog u teretani, Maky svoju dragu voli i nagraditi pa joj je tako nakon jednog od treninga kupio cijelu vrećicu krafni. Sada nam je ipak lakše kada znamo da si i ova ljepotica priušti kakav slatki grijeh tu i tamo.