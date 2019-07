Golišava Tatjana Dragović u provokativnoj pozi na motoru izludila Hrvate!

Autor: Iva Hanzen

Zvijezde su možda otvorile sezonu pokazivanja svojih savršenih tijela u kupaćem kostimu, no bivša supruga Gorana Ivaniševića, Tatjana Dragović, dobro zna da ne treba pokazati puno kože da bi publika pala u trans. Bivša manekenka tako zna da seksepil odlično dolazi do izražaja u provokativnim pozama pa se fotografirala na motoru, što je izludilo mnoge Hrvate, kako slavne, tako i one manje slavne, a u trans su od Tatjanine ljepote pali i muškarci i žene.

Pjevačica Nika Antolos napisala je: “Daaaaaamn 😍(Kvragu)”, Severinina prijateljica i stilistica Sonja Dvornik dodala je: “Santa Maria (Sveta Marijo)”, dok je Nina Badrić pitala: “Pa kaj hoćeš da ljudi dobiju srčani udar?😱”. S obzirom na to da Tatjana ima 40 godina, što nimalo ne dolazi do izražaja, povela se i rasprava na temu njezina mladolikog izgleda, a svi su obožavatelji zaključili kako Ivaniševićeva bivša izgleda više kao tinejdžerica, a manje kao žena svojih godina. “Fuck age (J***š godine)”, zaključio je jedan od obožavatelja, a drugi je dodao kako je Tatjana prava zvijer.