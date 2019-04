GODINA BRAČNIH KRIZA: Razvodi slavnih koji su naš najviše pogodili i o kojima se najviše pričalo

Autor: Iva Hanzen

Mina i Slađan Ašanin

Minea je nakon dugih sedam godina prekinula s dečkom, bivšim nogometašem Slađanom Ašaninom. Bila je to jedna od najdugovječnijih i najljepših veza na estradi, no par ne osjeća tugu zbog razlaska i čak su medijima rekli da su odlučili krenuti dalje te potražiti sreću s drugim ljudima. Izgleda da je ovaj prekid više pogodio nas nego njih.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Love ❤ #poreč #bašnamjelijepo Objavu dijeli Renata Končić Minea (@minea.official) Lis 1, 2016 u 8:43 PDT

Jelena Veljača i Dražen Čuček

Jelena i Dražen ušli su brak u strogoj tajnosti 2015. godine, no njihov razlaz u veljači prošle godine nije bio tako tajan. Javno su priznali da se razvode, no pritom ističući kako su ostali dobri prijatelji, kako zbog činjenice da i dalje poslovno surađuju, tako i zbog toga što zajednički odgajaju kćer Lenu. Podsjetimo, Jelena je prije Dražena okončala i brak s Jankom Popovićem Volarićem za kojeg je bila udana od 2009. do 2012. godine.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. #goodmorning #indonesia #coconutmilksoup Objavu dijeli Jelena Veljača (@jelka12) Vel 17, 2019 u 11:20 PST

Nina Badrić i Tino Bralo

Nina i poduzetnik Tino Bralo okončali su svoju vezu, ali i zaruke u nakon svega godinu dana i to prošle godine. Podsjetimo Nina je već bila u braku i to s poduzetnikom Bernardom Krasnićem od 2006. do 2012. godine, no moramo priznati da nam pjevačica ne izgleda kao da previše pati zbog prošlih ljubavi. Dapače, izgleda bolje i sretnije nego ikad prije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. #day2 💋 #zvijezde_ljetni_hit @zvijezde_ljetni_hit Objavu dijeli Nina Badric (@badrich) Tra 4, 2019 u 2:25 PDT

Nikola i Katarina Pokrivač

Katarina je bila uz našeg nogometaša dok se borio protiv leukemije, no to očito nije bilo dovoljno da ostanu u braku u kojem s bili od 2014. Doduše, zauvijek će ih vezati njihova kćerkica Nika.

Nika Antolos i Aleksej Ruben

Kada smo čuli da se bivša članica grupe Feminem odlučila rastati od bogatog Rusa i vratiti u Hrvatsku, nismo mogli vjerovati da je došao kraj ovoj romansi koja je trajala osam godina.Još smo više ostali šokirali viješću da je Niku josim razvoda pogodila i borba s multiplom skelorozom.

Jennifer Aniston i Justin Theroux

Par je bio sedam godina u vezi, od čega su bili dvije i pol godine u braku u koji su ušli 2015. godine, no isti nije dugo potrajao. No, ako je vjerovati napisima američkih medija da je Jen opet u vezi s Bradom, onda slobodno možemo reći da je glumica najbolje prošla od svih parova na ovoj listi. Vratiti se staroj ljubavi sigurno je neopisiva sreća.