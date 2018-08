Godi mu prekid s JELENOM ROZGOM: STJEPAN HAUSER U ZAGRLJAJU NOVE LJEPOTICE

Autor: Iva Hanzen

Stjepan Hauser je s prijateljima održao koncert u Pulskoj Areni ovaj vikend, a osim glazbenom izvedbom oduševio je svojim izgledom. Ostali smo bez riječi jer Stjepan izgleda kao pravi latino zavodnik. Znate ono kad prekinete s nekim pa izgubite koju kilu, promijenite frizuru i malo se oslobodite nakon prekida pa postanete više svjesni sebe i svojih kvaliteta? Tada vam pljušte pohvale na račun izgleda, a isto se izgleda dogodilo Stjepanu.

Iako su on i Jelena prekinuli prije skoro godinu dana, ipak je to bila ozbiljna ljubav koja je trajala dvije i pol godine. Nakon što su se neko vrijeme povlačili po medijima u svezi tog prekida, glazbenik je nestao s medijske scene. No, ovaj ga je koncert vratio u život. Potvrdio je svoju poziciju ne samo na hrvatskoj, nego i na svjetskoj glazbenoj sceni, ali i svoju poziciju novog najpoželjnijeg neženje na ovim prostorima.

Na koncertu je non-stop bio okružen ljepoticama s kojima je izrazito prisno svirao, a bio je jako seksi i kada bi samostalno izvodio glazbu. U svakom slučaju na pozornici se osjetila strast.