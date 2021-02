Glumica Mia Farrow progovorila o seksualnom zlostavljanju Woodyja Allena nad njihovom djecom! On pak ne vidi ništa loše u tome!

Glumica Mia Farrow progovorila je o medijskoj i pravnoj oluji koja je okruživala njezino eksplozivno razdvajanje od redatelja i glumca Woodyja Allena. U nedjeljnoj premijernoj epizodi HBO-ovog dokumenarca ‘Allen v. Farrow’, 76-godišnja glumica govori o zaljubljivanju u 85-godišnjeg Allena na početku njihove veze i optužbama njezine kćeri Dylan za seksualno zlostavljanje protiv oskarovca.

“To je veliko žaljenje mog života, što nisam bila dovoljno pronicljiva. Ja sam kriva”, kaže Mia u spomenutoj dokumentarnoj seriji. “Dovela sam ovog tipa u svoju obitelj. Ne mogu ništa učiniti kako bi to popravila”. “Shvaćam zašto ljudi ne mogu vjerovati jer tko bi na Zemlji mogao vjerovati da je Woody Allen to sposoban učiniti?” dodaje ona. “Nisam mogla vjerovati. Nisam mogala vjerovati. Svi su se toliko divili Woodyju, voljeli su ga, a i ja sam”, rekla je.

Allen je dugo poricao navode o zlostavljanju djece, o kojima je prvi put izviješteno tijekom njegovog razdvajanja od glumice 1992. godine. Nije optužen, iako je tužitelj iz Connecticuta rekao da postoji vjerojatan razlog za kazneni slučaj.

U spomenutom dokumentarcu, Farow također kaže da je svoj život majke držala odvojenim od svoje veze s Allenom iz poštovanja prema njemu nakon što je rekao da nije sklon tome da bude otac.









Mia je bila majka sedmero djece prije susreta s Allenom, a to su blizanci Matthew i Sascha Previn, Lark Song Previn, Fletcher Previn, Summer “Daisy” Song Previn, Soon-Yi Previn i Moses Farrow.

Međutim, s vremenom, kaže glumica, Allen se počeo “postupno” zagrijavati za svoju djecu, posebno za svog posvojenog sina Mosesa.

U dokumentarnoj seriji, Mia kaže i da se obratila Allenu zbog zajedničkog začeća djeteta, s čime se filmaš složio pod uvjetom da može dolaziti i odlaziti kako želi bez roditeljske privrženosti. Kad njih dvoje nisu mogli začeti dijete, Mia je pitala Allena kako bi se osjećao nakon usvajanja djeteta. Allenov odgovor na to pitanje, tvrdi Mia, bio je znakovit.

“Rekao je da ako to želim učiniti da to neće pokvariti našu vezu, ali da on ne želi imati nikakve veze s tim”, tvrdi ona u spomenutoj dokumentarnoj seriji. “Mislila sam: ‘To je pošteno’. Znao je kakvu sam djecu usvojila, a bila su iz različitih zemalja s različitim potrebama. Rekao je: “Mogao bih biti zainteresiraniji za tu ideju da je u pitanju mala plavokosa djevojčica”. Mislila sam ako mu je stalo do toga, pokušat ću pronaći takvu djevojčicu i možda će je voljeti. Na kraju smo dobili plavokosu djevojčicu, a to je bila beba Dylan”.

Nakon Dylaninog usvojenja, Mia i Allen začeli su sina Ronana Farrowa. Nakon njegovog rođenja Dylan tvrdi da je Allen počeo pokazivati “intenzivnu naklonost” prema njoj do te mjere da se počela skrivati ​​od filmaša kad god bi bio u njezinoj blizini.

“S vremenom je došlo do toga da nitko nije postojao osim njih dvoje”, kaže Mia u seriji ‘Allen v. Farrow’. “Nije želio vidjeti drugu djecu, želio je nju. Ona je počela bježati od njega. Počela se zaključavati u kupaonicama”, dodala je.

U premijernoj epizodi spomenute dokumentarne serije, Dylan, Mia i obiteljska prijateljica Priscilla Gilman kažu da se sjećaju kako su Allena vidjeli u donjem rublju u krevetu s Dylan, a navode i slučaj u kojem je redatelj Dylan “sisao palac”.

Kad je Mia rekla Allenu da joj je neugodno zbog načina na koji se ponaša prema Dylan, kaže da se razljutio. “Bilo je to kao da sam ga optužila da je ubojica”, kaže Mia u dokumentarcu. “Plakala sam i ispričavala se. A ponekad bi rekao: “Iskreno mislim da ti treba pomoć”. I počela sam razmišljati: “Sigurno sam luda. Ne može biti pedofil. Htjela sam vjerovati da nije sposoban za ono čega sam se bojala”, objašnjava Mia.

Mia kaže da su joj se “otvorila vrata” kad joj je dr. Ethel Person, psihijatrica koja je u to vrijeme živjela u njezinoj stambenoj zgradi u New Yorku, rekla kako misli da “postoji nešto pogrešno” u načinu na koji Allen tretira Dylan.

Glumica kaže da je Allen pristao posjetiti kliničkog psihologa u svezi njegovog ponašanja prema Dylan, no psiholog je rekao Miji da, iako Allenovo ponašanje nije bilo primjereno, nije bilo seksualno, tvrdi Mia.

U prosincu 1991. Allen je legalno usvojio Dylan i Mosesa. Otprilike mjesec dana kasnije, Mia kaže da je u Allenovom stanu pronašla “pornografske” polaroide svoje usvojene kćeri Soon-Yi Previn.

Pri kraju prve epizode ‘Allen protiv Farrow’, Mia se prisjeća suočavanja s Allenom zbog fotografija.

“Prvo je rekao: “Zaljubljen sam u Soon-Yi, oženio bih se s njom”, kaže ona. “Tada je rekao: ‘Ne, samo sam rekao da je to nešto na što sam mislio u autu, mislio sam da će to poboljšati stvari ako to tako kažem. Volim tebe. Pogriješio sam, izgubio sam kontrolu”. “Nisam znala što da mislim, samo sam htjela da ode”, kaže Mia.

Allen je progovorio o svojoj vezi sa Soon-Yi u svojoj autobiografiji ‘Apropos of Nothing’, koja je objavljena u ožujku 2020. U pregledu svog života i karijere na 400 stranica, Allen je negirao navode o zlostavljanju djece i branio je ljubavnu vezu sa Soon-Yi, s kojom dijeli dvije kćeri.

“Obožavao sam Soon-Yi, i unatoč ogromnoj količini kritike koju sam dobio zbog toga što sam ju progonio, vrijedilo je svake sekunde”, napisao je Allen u svojim memoarima. “Ponekad, kad sam posvuda bio zlostavljan, pitali su me poželim li ikad prekinuti vezu sa Soon-Yi. Uvijek sam odgovarao da bih ponovio tu vezu”, također je rekao Allen. O Mijinoj reakciji na otkrivanje njihove afere, Allen je pak napisao: “Naravno da razumijem njezin šok, njezino zgražanje, bijes, sve. Bila je to točna reakcija”.

U rujnu 2018. Soon-Yi prekinula je šutnju u vezi s optužbama protiv Allena, rekavši za New York Magazine da je optužba za zlostavljanje protiv njezina supruga “toliko uznemirujuća, tako nepravedna”.”Mia je iskoristila pokret #MeToo i paradirala je s Dylan kao žrtvom”, rekla je tada Soon-Yi koja je za svog očuha, a potom supruga rekla: “Tako je naivan i pouzdan, vjerojatno je bio samo alat u Mijini rukama. Čovjek misli da je tako briljantan … a opet je kod nekih stvari tako šokantno naivan da ti se zavrti u glavi. Mia ga je svakako previše maltretirala”.

S druge strane Dylan, koja danas ima 35 godina, kaže da je nakon što je progovorila o Allenovom zlostavljanju “bila izložena svim vrstama sumnji i svake vrste nadzora i svake vrste poniženja zbog toga”. “Trebalo mi je puno vremena da se pomirim s tim da nekoga možeš voljeti i bojati ga se”, kaže ona u dokumentarnoj seriji ‘Allen protiv Farrow’.

‘Allen v. Farrow’ četverodijelna je dokumentarna serija koja se emitira svake nedjelje u 21 sat, a dostupna je i za streaming na HBO Max-u.